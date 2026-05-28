Dolor en San Rafael por la muerte de Joaquín González, el pequeño futbolista de Pedal Club

El joven jugador de 12 años luchaba contra una dura enfermedad oncológica y su historia había conmovido a toda la comunidad sanrafaelina.

La comunidad de San Rafael atraviesa horas de profunda tristeza tras conocerse el fallecimiento de Joaquín González, el pequeño futbolista de Sportivo Pedal Club que venía enfrentando una dura enfermedad.

Con apenas 12 años, Joaquín atravesaba un tratamiento oncológico mientras seguía aferrado a una de sus grandes pasiones: el fútbol. Su historia había emocionado a toda la provincia luego de conocerse su deseo de recibir un saludo de su ídolo, Joaquín González, en su cumpleaños número 13.

El joven jugador de las divisiones inferiores del club Tricolor permanecía internado en el Hospital Humberto Notti, donde realizaba sesiones de quimioterapia y radioterapia acompañado permanentemente por su familia, amigos y compañeros.

En las últimas horas, Sportivo Pedal Club expresó su dolor a través de un emotivo mensaje difundido en redes sociales.

“Despedimos a uno de nuestros pequeños deportistas. Joaco formará por siempre parte de la historia y alma Tricolor. Su sonrisa, alegría y amor por estos colores quedarán en cada rincón de nuestra institución”.

Además, desde la institución informaron que el club permanecerá cerrado durante la jornada en señal de duelo, acompañando a la familia y seres queridos del pequeño futbolista.

La historia de Joaquín movilizó a toda la ciudad, generando cadenas de oración, mensajes de apoyo y múltiples gestos solidarios que hoy se transforman en dolor y despedida.