Mendoza Propone

Durante la siesta de este lunes 25 de mayo, más de 20 mil personas salieron a las calles de San Martín y se acercaron al predio del museo las Bóvedas, para participar del desfile patrio que organizó la Municipalidad y que recorrió la avenida Alem.

Encabezado por el intendente Raúl Rufeil, el imponente desfile cívico, escolar, militar y policial se desplazó por Alem hasta Pirovano, giró hacia el sur y culminó frente al museo Las Bóvedas, donde más tarde, el Ejército Argentino preparó un gran chocolate para compartir con todos los presentes.

El desfile comenzó a las 15 con los jardines maternales de la Comuna; luego hicieron su paso los establecimientos educativos del departamento. “Una alegría enorme estar presente en este desfile, que se ha convertido en el más importante de Mendoza. Muy emocionado porque la gente participa”, comentó Rufeil.

También participaron del desfile, los ex combatientes de Malvinas; cadetes del liceo militar; personal de gendarmería, de la policía de Mendoza y bomberos, además de vehículos militares. Una grata sorpresa para el público fue la participación de aviones del aeroclub San Martín, que sobrevolaron los cielos de la ciudad.

Rufeil estuvo acompañado en el palco por la ministra de Seguridad, Mercedes Rus; los intendentes, Mario Abed y Ulpiano Suárez, además de legisladores provinciales y funcionarios del Municipio.