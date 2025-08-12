Un peligroso incendio que podría ser intencional se desató en Real del Padre, en el sur de la provincia de Mendoza. Los bomberos trabajan en una superficie de unas 16 hectáreas.

En Mendoza investigan las causas que dieron inicio a un incendio en el distrito Real del Padre, casi en el límite entre los municipios de San Rafael y General Alvear, que ya consumió varias hectáreas en la zona.

Según la información, pobladores del lugar alertaron a través del número de emergencias 911 que se percibía un fuerte olor a quemado y había humo, que fue ganando intensidad con el correr de las horas.

Después, ya en la noche, se empezó a ver el resplandor de las llamas a la distancia, que con su voracidad iban arrasando todo a su paso en una vasta zona de pastizales, donde en principio fueron consumidas unas seis hectáreas, aunque después el incendio se propagó rápidamente a otras diez hectáreas.

Personal de Bomberos Voluntarios trabaja para sofocar las llamas, que por el momento no provocaron víctimas y tampoco daños de consideración.

Posibles ncendios intencionales en el sur de Mendoza

La investigación sobre cómo se iniciaron las llamas está a cargo del Ministerio Público Fiscal Zona Sur, y la primera hipótesis es que aparentemente el incendio se originó intencionalmente, por lo que fue convocado personal de la Policía Científica para la recolección de pruebas que conduzcan a determinar quién o quiénes fueron los autores.

La población debe recordar que está terminantemente prohibido encender fuego en todo el territorio provincial para evitar situaciones catastróficas como ya ocurrió con tragedias que se cobraron vidas humanas, de animales y pérdidas totales en campos y propiedades, que fueron provocadas por personas descuidadas o por sujetos que obraron a propósito.