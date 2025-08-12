Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
En San Rafael

Alarma por incendios que podrían ser intencionales en

Un peligroso incendio que podría ser intencional se desató en Real del Padre, en el sur de la provincia de Mendoza. Los bomberos trabajan en una superficie de unas 16 hectáreas.

En Mendoza investigan las causas que dieron inicio a un incendio en el distrito Real del Padre, casi en el límite entre los municipios de San Rafael y General Alvearque ya consumió varias hectáreas en la zona.

Según la información, pobladores del lugar alertaron a través del número de emergencias 911 que se percibía un fuerte olor a quemado y había humo, que fue ganando intensidad con el correr de las horas. 

Después, ya en la noche, se empezó a ver el resplandor de las llamas a la distancia, que con su voracidad iban arrasando todo a su paso en una vasta zona de pastizales, donde en principio fueron consumidas unas seis hectáreas, aunque después el incendio se propagó rápidamente a otras diez hectáreas.

Personal de Bomberos Voluntarios trabaja para sofocar las llamas, que por el momento no provocaron víctimas y tampoco daños de consideración.

Posibles ncendios intencionales en el sur de Mendoza

La investigación sobre cómo se iniciaron las llamas está a cargo del Ministerio Público Fiscal Zona Sur, y la primera hipótesis es que aparentemente el incendio se originó intencionalmente, por lo que fue convocado personal de la Policía Científica para la recolección de pruebas que conduzcan a determinar quién o quiénes fueron los autores. 

La población debe recordar que está terminantemente prohibido encender fuego en todo el territorio provincial para evitar situaciones catastróficas como ya ocurrió con tragedias que se cobraron vidas humanas, de animales y pérdidas totales en campos y propiedades, que fueron provocadas por personas descuidadas o por sujetos que obraron a propósito.

También puedes leer

Docente en la mira

Investigan en Mendoza una escabrosa historia de abuso infantil de años

Estado del tiempo

El viento Zonda anticipa el ingreso de un frente frío en Mendoza

Inseguridad vial

Hubo siete heridos en un choque frontal en Tupungato

Miniserie animada

Alvear presenta una producción audiovisual única en Mendoza

A disposición de la Justicia

Detuvieron al subgerente de un VEA de San Martín por intento de hurto

Ciclismo en Paraguay

Julieta Benedetti y Lucía Miralles fueron Plata y Bronce

Te puede interesar

En San Rafael

Alarma por incendios que podrían ser intencionales en

Docente en la mira

Investigan en Mendoza una escabrosa historia de abuso infantil de años

Estado del tiempo

El viento Zonda anticipa el ingreso de un frente frío en Mendoza

Inseguridad vial

Hubo siete heridos en un choque frontal en Tupungato

Miniserie animada

Alvear presenta una producción audiovisual única en Mendoza

A disposición de la Justicia

Detuvieron al subgerente de un VEA de San Martín por intento de hurto

Ciclismo en Paraguay

Julieta Benedetti y Lucía Miralles fueron Plata y Bronce

Interna peronista

La alianza peronista se impuso en cinco departamentos de Mendoza

Reemplazará al viejo

Construirán un nuevo puente sobre el río Mendoza en la Ruta 31

Ruta 7 Km 1.212

Rescatan a una mujer tras un choque de camiones en la alta montaña de Mendoza

Regional de rugby

Los Tordos ganó en Bermejo al Mendoza RC y es el nuevo líder del Top 8

Las Pymes en julio

Las ventas minoristas no repuntan y caen a nivel mensual e interanual

PISATÓN 2025

Llega a Mendoza la evaluación internacional que desafía a los estudiantes

En el Valle de Uco

Las duras medidas contra la docente por presunta distribución de pornografía infantil

Cosmovisión andina

Así es la pirca arqueológica incaica hallada en la altura del Cerro Aconcagua

En toda Mendoza

Las mujeres serán el eje para potenciar el desarrollo económico

Horacio Gramajo, un bon vivant y creador, junto con su hermano Arturo, del clásico de la gastronomía porteña
Elecciones 2025

Revuelto Gramajo, dos hermanos, CABA y lo que en Mendoza quieren cenar

Vino Argentino

John Barker, titular de la OIV, ofrecerá en Mendoza una charla magistral

Minería en Uspallata

Con voces a favor y en contra inició la audiencia virtual de PSJ Cobre Mendocino

Inseguridad vial

Murió una joven de 18 luego de chocar con su moto en Ciudad