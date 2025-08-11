Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Miniserie animada

Alvear presenta una producción audiovisual única en Mendoza

General Alvear se prepara para un evento que combina arte, memoria y tecnología. Una propuesta audiovisual promete emocionar al público y abrir nuevas puertas para la difusión cultural.

El próximo miércoles 13 de agosto a las 21.30, el Cine Teatro Antonio Lafalla será escenario del estreno de Alvear… historias que latenla primera producción audiovisual del departamento que combina investigación histórica con animación digital de alto nivel. 

El proyecto marca un hito cultural, al llevar la memoria local a la pantalla grande con un lenguaje innovador.

Un proyecto para preservar la identidad de General Alvear

La iniciativa fue desarrollada por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de General Alvear, con el objetivo de rescatar y difundir la historia de la región. Para lograrlo, se realizó un trabajo de investigación exhaustivo que incluyó la revisión de archivos históricos, documentos oficiales y bibliografía especializada.

Cada relato que forma parte de la miniserie fue verificado y contextualizado para garantizar fidelidad histórica y coherencia narrativa. El guion estuvo a cargo de Sergio Sendra y la dirección de Luciano Baca, quienes trabajaron estrechamente con investigadores locales para dar solidez al contenido.

-

La tecnología al servicio de la memoria en Alvear

El aspecto visual se construyó mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial y técnicas avanzadas de animación. A partir de descripciones detalladas de escenarios y personajes, se recrearon paisajes, edificaciones y vestimentas representativas de distintas épocas de General Alvear.

El resultado es una experiencia audiovisual que combina la precisión de la reconstrucción histórica con una propuesta estética capaz de captar la atención de públicos de todas las edades. Esta combinación permite que la serie funcione tanto como material educativo como propuesta cultural de entretenimiento.

Un acontecimiento cultural sin precedentes en la provincia

Con este estreno, General Alvear se convierte en el primer departamento de Mendoza en llevar su historia a la pantalla grande a través de una miniserie animada. La producción busca convertirse en un referente de cómo las nuevas tecnologías pueden servir para preservar y difundir el patrimonio cultural de una comunidad.



También puedes leer

A disposición de la Justicia

Detuvieron al subgerente de un VEA de San Martín por intento de hurto

Ciclismo en Paraguay

Julieta Benedetti y Lucía Miralles fueron Plata y Bronce

Interna peronista

La alianza peronista se impuso en cinco departamentos de Mendoza

Reemplazará al viejo

Construirán un nuevo puente sobre el río Mendoza en la Ruta 31

Ruta 7 Km 1.212

Rescatan a una mujer tras un choque de camiones en la alta montaña de Mendoza

Regional de rugby

Los Tordos ganó en Bermejo al Mendoza RC y es el nuevo líder del Top 8

Te puede interesar

Miniserie animada

Alvear presenta una producción audiovisual única en Mendoza

A disposición de la Justicia

Detuvieron al subgerente de un VEA de San Martín por intento de hurto

Ciclismo en Paraguay

Julieta Benedetti y Lucía Miralles fueron Plata y Bronce

Interna peronista

La alianza peronista se impuso en cinco departamentos de Mendoza

Reemplazará al viejo

Construirán un nuevo puente sobre el río Mendoza en la Ruta 31

Ruta 7 Km 1.212

Rescatan a una mujer tras un choque de camiones en la alta montaña de Mendoza

Regional de rugby

Los Tordos ganó en Bermejo al Mendoza RC y es el nuevo líder del Top 8

Las Pymes en julio

Las ventas minoristas no repuntan y caen a nivel mensual e interanual

PISATÓN 2025

Llega a Mendoza la evaluación internacional que desafía a los estudiantes

En el Valle de Uco

Las duras medidas contra la docente por presunta distribución de pornografía infantil

Cosmovisión andina

Así es la pirca arqueológica incaica hallada en la altura del Cerro Aconcagua

En toda Mendoza

Las mujeres serán el eje para potenciar el desarrollo económico

Horacio Gramajo, un bon vivant y creador, junto con su hermano Arturo, del clásico de la gastronomía porteña
Elecciones 2025

Revuelto Gramajo, dos hermanos, CABA y lo que en Mendoza quieren cenar

Vino Argentino

John Barker, titular de la OIV, ofrecerá en Mendoza una charla magistral

Minería en Uspallata

Con voces a favor y en contra inició la audiencia virtual de PSJ Cobre Mendocino

Inseguridad vial

Murió una joven de 18 luego de chocar con su moto en Ciudad

Carreras universitarias

Decenas de miles de adolescentes visitaron la Expo Educativa de Mendoza

Guía ante una emergencia

Así tenés que actuar si creés estar ante un ACV en Mendoza

Elecciones 2025

Las 8 opciones electorales que quedaron en pie en Mendoza

Tras la media sanción

La UNCuyo presiona a senadores nacionales por la Ley de Financiamiento