General Alvear se prepara para un evento que combina arte, memoria y tecnología. Una propuesta audiovisual promete emocionar al público y abrir nuevas puertas para la difusión cultural.

El próximo miércoles 13 de agosto a las 21.30, el Cine Teatro Antonio Lafalla será escenario del estreno de Alvear… historias que laten, la primera producción audiovisual del departamento que combina investigación histórica con animación digital de alto nivel.

El proyecto marca un hito cultural, al llevar la memoria local a la pantalla grande con un lenguaje innovador.

Un proyecto para preservar la identidad de General Alvear

La iniciativa fue desarrollada por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de General Alvear, con el objetivo de rescatar y difundir la historia de la región. Para lograrlo, se realizó un trabajo de investigación exhaustivo que incluyó la revisión de archivos históricos, documentos oficiales y bibliografía especializada.

Cada relato que forma parte de la miniserie fue verificado y contextualizado para garantizar fidelidad histórica y coherencia narrativa. El guion estuvo a cargo de Sergio Sendra y la dirección de Luciano Baca, quienes trabajaron estrechamente con investigadores locales para dar solidez al contenido.

La tecnología al servicio de la memoria en Alvear

El aspecto visual se construyó mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial y técnicas avanzadas de animación. A partir de descripciones detalladas de escenarios y personajes, se recrearon paisajes, edificaciones y vestimentas representativas de distintas épocas de General Alvear.

El resultado es una experiencia audiovisual que combina la precisión de la reconstrucción histórica con una propuesta estética capaz de captar la atención de públicos de todas las edades. Esta combinación permite que la serie funcione tanto como material educativo como propuesta cultural de entretenimiento.

Un acontecimiento cultural sin precedentes en la provincia

Con este estreno, General Alvear se convierte en el primer departamento de Mendoza en llevar su historia a la pantalla grande a través de una miniserie animada. La producción busca convertirse en un referente de cómo las nuevas tecnologías pueden servir para preservar y difundir el patrimonio cultural de una comunidad.





