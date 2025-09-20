Noticias Mendoza



Mendoza
Vialidad Mendoza

Anunciaron una obra clave para el ingreso a las villas de montaña de Potrerillos

Se trata de la construcción de un nuevo puente sobre el río Blanco y el ensanche de calzada y repavimentación de 3,3 kilómetros del ingreso a Potrerillos (RP 89), conocido también como Avenida Los Cóndores.

Vialidad Mendoza llamó a licitación para reconstruir el ingreso a la popular y vieja villa de Potrerillos, ubicada a la vera del río Blanco, sobre el inicio de la Ruta Provincial 89. El Gobernador Alfredo Cornejo lo anunció hoy en sus redes sociales y, de esta manera, ratificó la continuidad del plan maestro de obras que se viene ejecutando en los últimos años.

Este plan incluyó el paseo del Perilago; la construcción de los caracoles, los túneles y la nueva traza desde Cacheuta hasta el dique, y actualmente, la modernización y refuncionalización de la Panamericana-Ruta Provincial 82, cuya segunda etapa ha sido finalizada mientras se reconstruye la tercera.

La obra es fundamental para el desarrollo y crecimiento de una de las zonas turísticas de montaña más populares de la provincia, puerta de entrada a las villas cordilleranas de El Salto, Las Vegas, Vallecitos y Valle del Sol, entre otras.

La licitación, convocada por la Dirección Provincial de Vialidad, dispone de un presupuesto de 10.698 millones de pesos para ejecutar en un plazo de 24 meses, la construcción de un nuevo puente sobre el río Blanco y el ensanche de calzada y repavimentación de 3,3 kilómetros del ingreso a Potrerillos (RP 89), conocido también como Avenida Los Cóndores, desde el puente hasta el primer badén que cruza el arroyo El Salto.

El nuevo puente que está previsto construir a la entrada de Potrerillos, sobre el río Blanco, remplazará a la actual estructura, antigua y mucho más angosta. Es la que se cruza cuando desde la actual villa de Potrerillos se desciende hasta el dique para tomar camino hacia las demás localidades de montaña.

Además de la repavimentación de los 3,3 km de Avenida Los Cóndores (RP 89), el tramo tendrá demarcación vial y señalética vertical, todas prevenciones de seguridad fundamentales, ya que la orilla del río Blanco que colinda con la traza es uno de los lugares más concurridos por los mendocinos desde siempre para pasar el día cerca del agua y disfrutar de un asado.

Aparte, la Avenida Los Cóndores ha registrado fuerte crecimiento en los últimos tiempos, llenándose de locales gastronómicos que también son muy visitados por turistas locales y extranjeros.

