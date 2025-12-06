Noticias Mendoza

Mendoza
Desarrollo energético

Así funciona el nuevo centro de control eléctrico del Este de Mendoza

El nuevo Centro de Control de la Cooperativa Eléctrica de Rivadavia moderniza la red del Este mendocino con tecnología predictiva, automatización y monitoreo en tiempo real, una infraestructura clave para mejorar la calidad del servicio y anticipar fallas.

El gobernador Alfredo Cornejo encabezó la inauguración del nuevo Centro de Control, Automatización y Analítica de Redes de la Cooperativa Eléctrica de Rivadavia, una obra que marca un salto tecnológico para el Este mendocino. La instalación permitirá operar la red con mayor precisión, reducir interrupciones y prepararse para los desafíos energéticos de los próximos años.

¿Qué características tiene el nuevo centro de control eléctrico?

La Cooperativa transformó su tradicional sala de operaciones en una unidad inteligente con supervisión en tiempo real, automatización, medición avanzada y analítica aplicada a fallas, demanda y mantenimiento. El sistema integra datos técnicos, comerciales y geográficos para una gestión más eficiente y transparente.

¿Qué dijo Cornejo sobre el impacto de la obra en la matriz energética?

El Gobernador destacó que la infraestructura es clave para mejorar la calidad del servicio y acompañar el crecimiento económico. Subrayó que sin orden macroeconómico y sin inversión sostenida en energía, rutas y servicios, es imposible generar empleo y atraer proyectos estratégicos.

¿Cómo mejora el servicio eléctrico del Este?

El nuevo Centro permitirá reducir los tiempos de corte, anticipar contingencias y coordinar cuadrillas con mayor rapidez. También facilitará una operación más segura, menor impacto ambiental, mejor mantenimiento y un servicio más estable para usuarios de Rivadavia, Junín, San Martín y Santa Rosa.

¿Qué dijeron las autoridades provinciales sobre el avance del sistema eléctrico?

El ministro Natalio Mema resaltó que ordenar el sistema tarifario y recuperar infraestructura fueron pasos esenciales para que hoy existan inversiones reales. Afirmó que la Cooperativa pasó de una etapa crítica a un proceso de crecimiento sostenido, con obras visibles y control riguroso del EPRE.

¿Por qué es clave este avance para el futuro energético?

El presidente de la Cooperativa, Javier Fornasari, explicó que la transición energética exige redes inteligentes y resilientes. El moderno equipamiento incorpora automatización, comunicación digital, SCADA, Big Data, GIS, medición inteligente e inteligencia artificial, consolidando una infraestructura preparada para los desafíos del futuro.

