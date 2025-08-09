Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Guía ante una emergencia

Así tenés que actuar si creés estar ante un ACV en Mendoza

Todos los centros de salud y hospitales públicos funcionan en red y derivan a las unidades especializadas.

Son varios los hospitales públicos de Mendoza que realizan tratamiento de accidente cerebrovascular (ACV), pero no es imprescindible dirigirse allí de forma directa. Todas las unidades de salud funcionan en red, por lo cual los centros de salud y el resto de los hospitales tienen capacidad para realizar los cuidados iniciales.

Si el paciente consulta en un hospital periférico o centro de salud, se activa la red de ACV articulando con el Servicio Coordinado de Emergencia, para realizar la derivación rápida al centro especializado más cercano.

Los hospitales públicos especializados son: Malargüe (en Malargüe), Enfermeros Argentinos (Alvear), Schestakow (San Rafael), Scaravelli (Tunuyán), Perrupato (San Martín), Saporiti (Rivadavia), Central (Mendoza, Ciudad) y Lagomaggiore (Mendoza, Ciudad). 

Como primera medida antes de ir al centro asistencial conviene llamar al 911, que puede dar ciertas normativas para ganar tiempo. Motivo: el ACV es una enfermedad tiempo-dependiente: por cada minuto que pasa, se pierden aproximadamente 2 millones de neuronas. Por eso, el paciente debe ser trasladado de inmediato a un centro médico que cuente con un tomógrafo y un equipo especializado en la atención de ACV disponible las 24 horas.

En pocas palabras

  • Cuanto más rápido se actúe, mayores serán las posibilidades de evitar secuelas graves.
  • Por cada minuto que pasa, se pierden aproximadamente 2 millones de neuronas
  • Cada año, aproximadamente 12 millones de personas sufren un ACV.
  • Más de 100 millones de personas viven con una discapacidad permanente como consecuencia de un ACV, según la Organización Mundial de la Salud.
  • Aunque suele afectar con mayor frecuencia a personas mayores de 40 años, puede ocurrir a cualquier edad.
  • Síntomas: si una asimetría facial, dificultad para levantar los brazos y problemas para hablar están presentes, la probabilidad de que se trate de un ACV supera el 90%. En ese caso, es urgente llamar al 911 para activar el sistema de emergencias. Una de las claves es llamar al servicio de emergencia, aunque desaparezcan los síntomas.

¿Cómo actuar ante un ACV?

En caso de detectar algunos de los síntomas mencionados:

  • Recostar a la persona afectada sobre uno de sus costados, para evitar que se caiga o ahogue con vómito o saliva.
  • Llamar inmediatamente al servicio de emergencias: 911.
  • No administrar ningún tipo de medicación al paciente ni siquiera para bajar la presión arterial, que es esperable que en ese momento esté elevada. Cualquier medicamento puede empeorar el cuadro.
  • No dar agua ni nada por boca
  • Si la persona afectada es diabética se debe controlar su nivel de azúcar. Si es menor a 60 mg/dl, administrar alimentos o bebida azucaradas, siempre y cuando esté despierto, sentado y no se ahogue al ingerirla.

También puedes leer

Minería en Uspallata

Con voces a favor y en contra inició la audiencia virtual de PSJ Cobre Mendocino

Inseguridad vial

Murió una joven de 18 luego de chocar con su moto en Ciudad

Carreras universitarias

Decenas de miles de adolescentes visitaron la Expo Educativa de Mendoza

Guía ante una emergencia

Así tenés que actuar si creés estar ante un ACV en Mendoza

Elecciones 2025

Los 8 frentes electorales que quedaron en pie en Mendoza

Tras la media sanción

La UNCuyo presiona a senadores nacionales por la Ley de Financiamiento

Te puede interesar

Vino Argentino

John Barker, titular de la OIV, ofrecerá en Mendoza una charla magistral

Minería en Uspallata

Con voces a favor y en contra inició la audiencia virtual de PSJ Cobre Mendocino

Inseguridad vial

Murió una joven de 18 luego de chocar con su moto en Ciudad

Carreras universitarias

Decenas de miles de adolescentes visitaron la Expo Educativa de Mendoza

Guía ante una emergencia

Así tenés que actuar si creés estar ante un ACV en Mendoza

Elecciones 2025

Los 8 frentes electorales que quedaron en pie en Mendoza

Tras la media sanción

La UNCuyo presiona a senadores nacionales por la Ley de Financiamiento

ExDT de Talleres

El hockey sobre patines despide al legendario Mario Agüero

Averiguación de paradero

Buscan a un hombre desaparecido en Dorrego, Guaymallén

Paz, pan y trabajo

San Cayetano: custodiados por la policía marcharon en Mendoza

Salud comunitaria

El Gobierno de Mendoza sancionará a padres antivacunas

Estado del tiempo

Llegaron los vientos y la inestabilidad a la provincia de Mendoza

Clausura 2025

El Tomba e Independiente ya tienen árbitros para la fecha 4

Se agranda la familia

Mendoza recibió dos cóndores andinos heridos para su recuperación

Desde Buenos Aires

Alfredo Cornejo reconoció la caída del consumo y salarios planchados

Lucha contra el abigeato

Decomisan casi 200 kilos de carne en mal estado y recuperan animales robados

Primera Nacional

El Lobo recuperó su aullido con vistas a su objetivo de ascenso

Mejoras en el servicio

Anunciaron un corte de agua potable en Luján de Cuyo hoy martes

Javascript: Как Подключить Скрипт К Html

Elecciones 2025

El espacio de Luis Petri no tendrá precandidatos en una lista de la UCR