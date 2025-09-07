Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Argentina
Elecciones 2025

“Axel tiene una esposa en serio y mascotas vivas y existentes”

Soledad Quereilhac, esposa de Kicillof, atacó a Milei: “Lo odia porque Axel es todo lo que él quiere ser y no puede”, y mencionó “mascotas vivas y existentes”.

En plena jornada electoral y mientras cerraban las urnas en la provincia, Soledad Quereilhac, la esposa del gobernador Axel Kicillof, lanzó un durísimo y personal ataque contra el presidente Javier Milei, asegurando que el mandatario “odia” a su marido porque “es literalmente todo lo que él quiere ser y no puede”.

El mensaje, publicado en sus redes sociales, escaló en el tono y apuntó directamente a la vida personal y familiar del Presidente, incluyendo una referencia explícita a sus perros clonados. Según supo Noticias Argentinas, el posteo de Quereilhac fue una respuesta directa a las críticas del oficialismo durante la campaña provincial, generando fuerte repercusión en el cierre del comicio.

“Una esposa en serio y mascotas vivas”

Quereilhac enumeró las razones por las que, según ella, Milei “odia” a Kicillof, asegurando que el gobernador tiene cosas que el Presidente no:

  • “Un académico en serio”.
  • “Una esposa en serio”.
  • “Mascotas vivas y existentes”.
  • “Hijos”.
  • “Gente que lo quiere en serio”.

El ataque de la esposa del gobernador se viralizó rápidamente mientras los búnkers de La Libertad Avanza y Fuerza Patria (peronismo) comienzan el conteo de votos de un test electoral clave, a la espera de los primeros resultados oficiales a las 21:00.

También puedes leer

Elecciones 2025

Kicillof consolida su figura en la interna del peronismo y se proyecta para el 2027

Elecciones 2025

Contundente victoria de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires

Elecciones 2025

“Axel tiene una esposa en serio y mascotas vivas y existentes”

Primera Nacional

Gimnasia ganó 1 a 0 y es el nuevo líder del Torneo Clausura 2025

Heridos y pérdidas millonarias

Confirmaron que el incendio en la Feria de Guaymallén fue intencional

Heridos y pérdidas millonarias

Incendio en la Feria de Guaymallén: evaluarán cómo seguirá trabajando tras los daños

Te puede interesar

Hidrocarburos argentinos

Proyectan la producción de petróleo más alta del siglo y la de gas como la mayor de la historia

Elecciones 2025

Kicillof consolida su figura en la interna del peronismo y se proyecta para el 2027

Elecciones 2025

Contundente victoria de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires

Elecciones 2025

“Axel tiene una esposa en serio y mascotas vivas y existentes”

Primera Nacional

Gimnasia ganó 1 a 0 y es el nuevo líder del Torneo Clausura 2025

Heridos y pérdidas millonarias

Confirmaron que el incendio en la Feria de Guaymallén fue intencional

Heridos y pérdidas millonarias

Incendio en la Feria de Guaymallén: evaluarán cómo seguirá trabajando tras los daños

Tormenta de Santa Rosa

Cañón del Atuel: habilitaron el tránsito que había sido afectado por el temporal

Inseguridad vial

Un camión atropelló y mató a una chica de 17 en San Martín

Hockey césped

Marista se quedó con el clásico y es el nuevo líder del Clausura

Búsqueda de personas

Solicitan ayuda para encontrar a una joven desaparecida en Mendoza

Feriantes en alerta

Alerta por un incendio en el Mercado Cooperativo de Guaymallén

Corte Interamericana

El caso de Claudio Famar, abusador de menores, será estudiado internacionalmente

Nuevos caudalímetros

Terminaron los trabajos en Potrerillos y vuelve el servicio de agua

Sistema de riego

Irrigación busca mejorar el aprovechamiento del agua en Valle de Uco

Ministerio de Defensa

Salvini, el mendocino de Petri que ahora resiste la tormenta en Coviara

Video clave en redes

Guillermo Francos apuntó a la “filtración intencionada” en el caso ANDIS

Paso a Chile

Pronostican nevadas que podrían interrumpir el Paso Pehuenche

No hay víctimas

Un incendio en un baldío en la Ciudad de Mendoza causó alarma

Copa Argentina

La Lepra venció con autoridad a Tigre y se metió en semifinales