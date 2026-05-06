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Detección de delitos

Condenaron a un joven en San Rafael tras una alerta de Google por material de abuso sexual infantil

Un joven de 22 años fue condenado en San Rafael luego de una investigación iniciada por una alerta internacional que detectó la subida de archivos con contenido de abuso sexual infantil a una cuenta de Google Drive. Recibió seis meses de prisión en suspenso.

Condenaron a un joven en San Rafael quedó en el centro de una causa judicial que se inició a partir de una alerta internacional emitida por Google, la cual permitió detectar la circulación de material de abuso sexual infantil en plataformas digitales. El caso, que comenzó en 2024, finalizó este martes con una sentencia dictada en los tribunales del sur mendocino.

El acusado, de 22 años y nacionalidad colombiana pero radicado en el departamento, fue identificado tras un trabajo conjunto entre organismos internacionales y la justicia local. La investigación comprobó que el imputado poseía y almacenaba múltiples archivos multimedia con contenido ilegal, lo que derivó en su condena.

¿Cómo se inició la investigación en San Rafael?

La causa se originó el 12 de febrero de 2024, cuando un organismo internacional detectó que un usuario había subido más de 30 videos con material prohibido a una cuenta de Google Drive. A partir de esa alerta automática, se activaron mecanismos de seguimiento que permitieron rastrear la actividad digital.

Los peritos informáticos lograron determinar que la dirección IP utilizada para realizar la carga de los archivos estaba ubicada en San Rafael. Este dato fue clave para que la justicia avanzara en la identificación del titular de la cuenta, quien posteriormente fue vinculado directamente con el hecho investigado.

Este tipo de procedimientos forman parte de redes globales que buscan combatir la circulación de material de abuso sexual infantil en internet, mediante sistemas automatizados que detectan contenido ilegal y lo reportan a las autoridades correspondientes.

¿Qué encontraron en el allanamiento?

En el marco de la investigación, el 1 de agosto de 2025 se llevó adelante un allanamiento en una vivienda de la localidad de Cuadro Nacional. Durante el operativo, las autoridades secuestraron el teléfono celular del sospechoso, considerado una prueba clave en la causa.

El análisis forense del dispositivo confirmó las sospechas iniciales. Los especialistas encontraron una fotografía y ocho videos adicionales con contenido de abuso sexual infantil, lo que reforzó la acusación y permitió consolidar el expediente judicial.

Estos elementos probatorios fueron fundamentales para el avance de la causa, que estuvo a cargo del fiscal Javier Giaroli, quien impulsó la imputación correspondiente.

¿De qué delito fue acusado el joven?

El imputado fue acusado por tenencia de material de abuso sexual infantil agravado, debido a que las víctimas involucradas en los archivos eran menores de 13 años. Este delito tiene una escala penal que va de cuatro meses a un año de prisión, según lo establecido por la legislación vigente.

Debido a que el joven no contaba con antecedentes penales previos, la causa continuó con el acusado en libertad durante todo el proceso judicial, bajo las condiciones que establece este tipo de investigaciones.

¿Cuál fue la condena en San Rafael?

Finalmente, este martes se llevó a cabo un juicio abreviado, una modalidad que implica un acuerdo entre la fiscalía y la defensa del acusado. En este contexto, la jueza María Eugenia Laigle dictó una condena de seis meses de prisión en suspenso.

Esto significa que el joven no cumplirá la pena en una cárcel, pero quedará sujeto a una serie de condiciones obligatorias que deberá respetar para mantener su libertad.

¿Qué condiciones deberá cumplir el condenado?

Como parte de la sentencia, el joven condenado en San Rafael deberá cumplir estrictas reglas de conducta. Entre las principales condiciones impuestas por la justicia se encuentra la obligación de someterse a un tratamiento psicológico especializado.

Este tratamiento tiene como objetivo abordar su conducta y trabajar sobre su esfera sexual, con el fin de prevenir futuras situaciones de riesgo. Además, deberá mantener buen comportamiento y no cometer nuevos delitos durante el período establecido.

En caso de incumplimiento de estas condiciones, la pena podría dejar de ser condicional y transformarse en efectiva, lo que implicaría su detención.

¿Cómo funcionan las alertas internacionales como la de Google?

El caso vuelve a poner en evidencia el rol clave de las plataformas digitales en la detección de delitos vinculados al abuso sexual infantil. Empresas como Google utilizan herramientas tecnológicas que permiten identificar contenido ilegal mediante sistemas automatizados.

Cuando se detecta este tipo de material, se genera una alerta que es enviada a organismos internacionales especializados, que a su vez dan intervención a las autoridades judiciales del país correspondiente.

Este mecanismo permite actuar con rapidez, rastrear el origen del contenido y avanzar en la identificación de los responsables, como ocurrió en este caso en San Rafael.

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