Godoy Cruz ya tiene nuevo DT: Pablo De Muner asume tras la salida de Toedtli

El Tomba confirmó a Pablo De Muner como entrenador del plantel profesional tras la salida de Mariano Toedtli. Debutará este domingo ante Racing de Córdoba.

Tras la salida de Mariano Toedtli luego del empate ante Deportivo Morón, Godoy Cruz no perdió tiempo y confirmó rápidamente a su nuevo director técnico para afrontar lo que resta de la temporada en la Primera Nacional.

El elegido es Pablo De Muner, quien asumirá la conducción del plantel profesional con el objetivo de sostener la competitividad del equipo mendocino y pelear por los puestos de ascenso.

¿Quién es Pablo De Muner, el nuevo DT de Godoy Cruz?

Desde la institución destacaron que De Muner cuenta con una trayectoria consolidada en el fútbol argentino y también experiencia internacional. En el país, dirigió a equipos como San Martín de Tucumán y Defensa y Justicia, mientras que en el exterior tuvo pasos por ligas competitivas de Sudamérica.

El flamante entrenador también conoce el fútbol mendocino: tuvo un paso por Independiente Rivadavia, donde primero se desempeñó como asistente técnico de José Romero y luego asumió interinamente la conducción del equipo.

Este antecedente es valorado dentro del club, ya que le otorga conocimiento del contexto local y del entorno futbolístico de Mendoza.

¿Qué experiencia tiene De Muner en el exterior?

El nuevo DT del Tomba también sumó experiencia fuera del país, lo que refuerza su perfil profesional. Dirigió en clubes como O’Higgins, Guaraní, Melgar y Águilas Doradas.

Estos pasos internacionales le permitieron adquirir rodaje en distintos estilos de juego y contextos competitivos, algo que ahora buscará trasladar a Godoy Cruz en un momento clave del campeonato.

¿Cómo está Godoy Cruz en la Primera Nacional?

Actualmente, el equipo mendocino se ubica en la sexta posición de la Zona A de la Primera Nacional, con 16 puntos tras 11 partidos disputados.

El desafío de De Muner será mantener al equipo en zona de clasificación y potenciar su rendimiento para consolidarse como uno de los protagonistas del torneo.

Desde el club expresaron su respaldo al nuevo entrenador con un mensaje claro: “Éxitos en esta nueva etapa que comienza en el Expreso”.

¿Cuándo debuta Pablo De Muner en el Tomba?

Se espera que De Muner sea presentado oficialmente en las próximas horas y que tenga su debut el próximo domingo 10 de mayo, cuando Godoy Cruz reciba a Racing de Córdoba.

El encuentro será clave para comenzar a marcar el rumbo de esta nueva etapa, en un contexto donde cada punto resulta determinante en la lucha por el ascenso.

¿Qué cambia con la llegada del nuevo DT?

La llegada de un nuevo entrenador siempre implica un cambio de aire dentro del plantel. En este caso, se espera que De Muner pueda imprimir su estilo de juego, reorganizar el equipo y recuperar la confianza tras la salida de Toedtli.

Además, su conocimiento del fútbol argentino y su experiencia en distintos clubes podrían ser factores determinantes para potenciar el rendimiento del Tomba en esta segunda parte del campeonato.

El foco estará puesto en lograr resultados inmediatos, pero también en construir una identidad de juego que le permita a Godoy Cruz sostenerse en la pelea por el objetivo principal: el ascenso.

¿Qué escenario enfrenta Godoy Cruz en la recta clave del torneo?

El tramo que se avecina en la Primera Nacional será determinante para las aspiraciones de Godoy Cruz, ya que la tabla comienza a apretarse y cada fecha puede modificar el panorama de clasificación. Con rivales directos en la pelea por los puestos de reducido y ascenso, el margen de error se achica y obliga al equipo a sumar con regularidad. En este contexto, la llegada de Pablo De Muner no solo apunta a mejorar el rendimiento inmediato, sino también a consolidar una estructura táctica que le permita sostener resultados en un campeonato largo y altamente competitivo.