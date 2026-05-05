Fuerte cruce en Diputados por la crisis en salud: denuncias de ajuste y retiro del oficialismo

Un plenario en la Cámara de Diputados terminó en tensión tras denuncias por recortes en salud, fuertes cruces políticos y la salida del oficialismo en medio de la reunión.

La crisis del sistema de salud en Argentina volvió al centro del debate político este martes, tras un tenso plenario de comisiones en la Cámara de Diputados de la Nación. El encuentro, que reunió a especialistas y legisladores, estuvo marcado por denuncias de ajuste, cuestionamientos al Gobierno nacional y la sorpresiva retirada del oficialismo en medio de fuertes discusiones.

¿Qué pasó en el plenario de Diputados sobre salud?

El encuentro fue convocado por las comisiones de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico; Familias, Niñez y Juventudes; y Personas Mayores. Desde el inicio, la presidenta de la comisión, Victoria Tolosa Paz, apuntó contra la política sanitaria del Gobierno al advertir sobre un “ajuste brutal” que impacta en múltiples áreas.

“No hay ningún sector que no viva el ajuste brutal en el sistema de salud”, sostuvo la legisladora, al tiempo que planteó la necesidad de avanzar en una agenda que permita dar respuesta a la creciente preocupación social.

En la misma línea, el diputado Pablo Yedlin remarcó problemas estructurales como recortes presupuestarios, falta de gestión y el rol del Ministerio de Salud. Además, advirtió sobre la suspensión de programas clave como REMEDIAR y el de Cardiopatías Congénitas.

¿Por qué se retiró el oficialismo de la reunión?

La tensión escaló cuando se intentó avanzar con la designación de autoridades en la comisión de Familias. Desde el oficialismo, la diputada Silvana Giudici rechazó el procedimiento al señalar que debía existir acuerdo político previo.

El cruce se profundizó con acusaciones de irregularidades y cuestionamientos al funcionamiento parlamentario. La diputada libertaria Gabriela Flores denunció que no se respetaban los acuerdos y criticó lo que consideró un manejo discrecional de las comisiones.

Desde la oposición, figuras como Cecilia Moreau minimizaron el conflicto y acusaron al oficialismo de generar tensiones innecesarias.

Finalmente, la situación derivó en la retirada de los legisladores oficialistas, en medio de gritos y acusaciones cruzadas, dejando la reunión sin posibilidad de avanzar en dictámenes.

¿Qué denuncian sobre el ajuste en el sistema de salud?

Uno de los momentos más críticos del plenario fue la exposición del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, quien advirtió que la situación del sistema sanitario es de “gravedad extrema”.

El funcionario aseguró que hubo una fuerte reducción en el envío de recursos e insumos por parte del Gobierno nacional, incluyendo un recorte del 62% en medicamentos destinados a la provincia de Buenos Aires.

Además, alertó sobre problemas en el programa de vacunación, con niveles de cobertura muy por debajo de lo recomendado. “Tuvimos un mes sin vacunas en el territorio”, afirmó, y señaló que la vacunación en adultos mayores apenas alcanza el 16%.

¿Cómo impacta la crisis en jubilados y pacientes?

El impacto del ajuste también se refleja en el acceso a medicamentos, especialmente para adultos mayores. Según Kreplak, el presupuesto del PAMI sufrió un recorte del 40%, lo que generó dificultades concretas en la provisión de tratamientos.

“Uno de cada cuatro jubilados no puede retirar sus medicamentos”, advirtió, al tiempo que señaló un aumento de la demanda en hospitales públicos, donde incluso personas con obra social recurren ante la falta de cobertura suficiente.

El funcionario también puso el foco en la crisis de salud mental, a la que calificó como “muy grave”, y remarcó la falta de presupuesto en esa área. Según indicó, los suicidios ya superan a las muertes por accidentes de tránsito y hechos violentos, con fuerte impacto en adolescentes y adultos mayores.

¿Qué puede pasar con el sistema de salud en Argentina?

El panorama planteado en el Congreso deja en evidencia un escenario de alta conflictividad política y preocupación sanitaria. Mientras la oposición denuncia un ajuste profundo, el oficialismo sostiene que se trata de un reordenamiento necesario tras años de desequilibrios.

Sin embargo, especialistas coinciden en que el sistema enfrenta una presión creciente y que, sin consensos políticos, será difícil revertir la tendencia. La advertencia es clara: si no se toman medidas a tiempo, la capacidad de respuesta del sistema de salud podría deteriorarse aún más en los próximos meses.