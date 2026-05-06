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Paso a Chile cerrado hoy en Mendoza: suspenden Cristo Redentor por nevadas y Zonda

El paso a Chile cerrado este miércoles afecta el tránsito internacional por un fuerte temporal en cordillera. Nevadas intensas y viento Zonda obligaron a suspender el Paso Cristo Redentor y el Paso Pehuenche en Mendoza.

El paso a Chile cerrado genera hoy complicaciones este miércoles en Mendoza, donde un fuerte temporal en la cordillera obliga a suspender completamente el tránsito internacional y la medida afecta principalmente al Paso Cristo Redentor hoy. Uno de los principales corredores hacia el país vecino, y también al Paso Pehuenche, ambos inhabilitados por condiciones climáticas extremas.

El tránsito entre Argentina y Chile permanece interrumpido debido a un frente de mal tiempo que impacta de lleno en la Cordillera de los Andes, especialmente del lado chileno, donde se registran nevadas intensas, acumulación de nieve y baja visibilidad en sectores clave.

El tránsito internacional hacia Chile por Mendoza quedó interrumpido este miércoles por un fuerte temporal en cordillera, con nevadas intensas y viento Zonda que afectan la seguridad vial. Las autoridades confirmaron el cierre del Paso Cristo Redentor y el Paso Pehuenche y evaluarán la situación este jueves.

¿Por qué cerraron el Paso Cristo Redentor y el Paso Pehuenche?

El cierre responde a un combo climático adverso que incluye nevadas persistentes en alta montaña, ráfagas intensas de viento Zonda y baja visibilidad en sectores clave del corredor internacional. Estas condiciones afectan principalmente el lado chileno, donde se registran las mayores acumulaciones de nieve.

En el caso del Paso Cristo Redentor, las autoridades informaron que las aduanas funcionaron de manera limitada durante la mañana: hasta las 13 (hora argentina) y hasta las 12 en Chile. Además, se dispuso el cierre progresivo del tránsito con la baja de barreras en Uspallata a las 11 y en Guardia Vieja a las 10, impidiendo el avance de vehículos hacia la frontera.

Por su parte, el Paso Pehuenche también quedó inhabilitado durante toda la jornada. En la zona cordillerana de Malargüe se esperan nevadas intensas y condiciones meteorológicas adversas que imposibilitan cualquier tipo de circulación.

El tránsito internacional hacia Chile por Mendoza quedó interrumpido este miércoles por un fuerte temporal en cordillera, con nevadas intensas y viento Zonda que afectan la seguridad vial. Las autoridades confirmaron el cierre del Paso Cristo Redentor y el Paso Pehuenche y evaluarán la situación este jueves.

¿Cuándo podría reabrirse el paso a Chile?

Las autoridades indicaron que la situación será reevaluada este jueves en una nueva reunión de coordinadores fronterizos. Todo dependerá de la evolución del clima en alta montaña, donde se espera una mejora parcial hacia media mañana.

Según el pronóstico oficial, las condiciones comenzarían a estabilizarse a partir de las 10:00 o 11:00 del jueves, aunque no se descarta un nuevo ingreso de nubosidad hacia la noche. Esto significa que la reapertura no está garantizada y dependerá exclusivamente de que se cumplan los parámetros de seguridad vial.

El tránsito internacional hacia Chile por Mendoza quedó interrumpido este miércoles por un fuerte temporal en cordillera, con nevadas intensas y viento Zonda que afectan la seguridad vial. Las autoridades confirmaron el cierre del Paso Cristo Redentor y el Paso Pehuenche y evaluarán la situación este jueves.

¿Cómo afecta el viento Zonda y el temporal en Mendoza?

El reporte meteorológico indica que este miércoles se registra viento Zonda en superficie desde las 10:00 hasta aproximadamente las 22:00. Este fenómeno afecta principalmente la precordillera y luego se extiende al Gran Mendoza, con ráfagas que superan los 40 km/h.

Las zonas más comprometidas son Malargüe, Valle de Uspallata, Potrerillos, Tupungato, Valle de Uco y el norte del Gran Mendoza, además de Lavalle. Durante la tarde, la intensidad del viento aumenta y genera condiciones de riesgo, como reducción de visibilidad, aumento de temperatura y posibles complicaciones respiratorias.

A partir de la noche, el viento rota al sur, lo que contribuye a debilitar el Zonda en el norte provincial, aunque se mantendrán ráfagas moderadas durante la madrugada.

El tránsito internacional hacia Chile por Mendoza quedó interrumpido este miércoles por un fuerte temporal en cordillera, con nevadas intensas y viento Zonda que afectan la seguridad vial. Las autoridades confirmaron el cierre del Paso Cristo Redentor y el Paso Pehuenche y evaluarán la situación este jueves.

¿Cómo sigue el clima en los próximos días?

El jueves se presentará con viento leve del sur durante gran parte del día, especialmente en zona sur y este. El cielo estará mayormente despejado en el llano, aunque persistirá algo de nubosidad en sectores puntuales.

En alta montaña, la jornada comenzará con mal tiempo en sectores norte y central, pero se espera una mejora significativa hacia media mañana. Sin embargo, hacia la noche podrían volver las condiciones inestables.

Para el viernes, se anticipa un descenso marcado de la temperatura, con máximas que apenas alcanzarán los 13°C a 14°C y mínimas cercanas a 0°C en el Valle de Uco y Malargüe. También se prevé un aumento de nubosidad hacia la noche, con probabilidad de precipitaciones en el sur provincial.

El tránsito internacional hacia Chile por Mendoza quedó interrumpido este miércoles por un fuerte temporal en cordillera, con nevadas intensas y viento Zonda que afectan la seguridad vial. Las autoridades confirmaron el cierre del Paso Cristo Redentor y el Paso Pehuenche y evaluarán la situación este jueves.

Recomendaciones para quienes viajan a Chile

Ante este escenario, las autoridades recomiendan evitar cualquier traslado hacia la cordillera mientras se mantenga el cierre de los pasos internacionales. También se solicita a los conductores mantenerse informados a través de los canales oficiales antes de planificar un viaje.

Defensa Civil continúa monitoreando la evolución del clima y no se descartan nuevas medidas si las condiciones empeoran. La prioridad es garantizar la seguridad de quienes transitan por rutas de alta montaña, donde los cambios climáticos pueden ser bruscos y peligrosos.

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