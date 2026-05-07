Se escapó un preso del Hospital Central de Mendoza y nadie puede explicar cómo logró huir

Un preso escapó del Hospital Central de Mendoza mientras permanecía internado con custodia policial. La fuga provocó un operativo y momentos de tensión dentro del centro asistencial.

La fuga de un preso internado en el Hospital Central de Mendoza encendió las alarmas durante las últimas horas y abrió fuertes interrogantes sobre las condiciones de seguridad en uno de los centros de salud más importantes de la provincia.

El hombre se encontraba alojado en una sala común tras haber sido operado por una fractura de mandíbula. La lesión habría sido consecuencia de una riña ocurrida el martes y, debido a su situación judicial, permanecía bajo custodia policial.

Sin embargo, pese a la presencia de efectivos, el detenido logró escapar del hospital en circunstancias que todavía no han podido ser esclarecidas oficialmente.

Cómo fue la fuga del preso internado en el Hospital Central

Según trascendió, el interno permanecía internado en una habitación común del Hospital Central luego de haber sido sometido a una intervención quirúrgica por la fractura maxilar.

Durante el tiempo que estuvo hospitalizado, incluso habría protagonizado otro hecho delictivo: aseguran que le robó el teléfono celular a otro paciente internado en el mismo sector.

Horas más tarde, y en medio de una situación que todavía genera desconcierto entre las autoridades, el preso logró abandonar el edificio sin que nadie pudiera impedirlo.

La evasión provocó un inmediato operativo policial tanto en los alrededores del hospital como en distintos puntos de la Ciudad de Mendoza. Sin embargo, gran parte de la tensión se concentró dentro del propio centro asistencial, donde pacientes, trabajadores y estudiantes vivieron momentos de incertidumbre.

Cerraron aulas del Hospital Central por precaución

Uno de los aspectos que más preocupación generó fue que al momento de la fuga había alumnos cursando dentro del predio del Hospital Central.

Frente a la incertidumbre y el despliegue policial, las autoridades decidieron cerrar preventivamente las aulas para evitar riesgos mientras se intentaba determinar hacia dónde había escapado el interno.

La situación causó sorpresa entre quienes se encontraban en el lugar, especialmente porque hasta el momento no existe una explicación clara sobre cómo el detenido logró vulnerar la custodia y abandonar el hospital.

Fuentes vinculadas al caso indicaron que la investigación ahora buscará establecer si existieron fallas en el operativo de vigilancia o algún tipo de negligencia en el control del preso.

Investigan responsabilidades por la fuga en Mendoza

La fuga del detenido abrió además un fuerte debate sobre los protocolos de seguridad aplicados cuando personas privadas de la libertad deben ser trasladadas a centros de salud públicos.

En Mendoza, no es la primera vez que se registran incidentes de este tipo, aunque el hecho vuelve a poner el foco sobre las medidas de control en hospitales donde circulan diariamente cientos de personas.

Por estas horas, la Policía trabaja para intentar localizar al prófugo mientras también se analizan cámaras de seguridad y testimonios de quienes estaban presentes al momento del escape.

Hasta ahora, las autoridades no han informado oficialmente la identidad del preso ni tampoco los delitos por los cuales se encontraba detenido antes de ser trasladado al Hospital Central.

Qué se sabe del operativo policial tras la fuga

Luego de confirmarse la evasión, efectivos policiales desplegaron un amplio operativo en las inmediaciones del Hospital Central y sectores cercanos de la capital mendocina.

El procedimiento buscó obtener información rápida sobre posibles movimientos del prófugo, aunque hasta el momento no trascendieron resultados positivos respecto de su captura.

La noticia tuvo fuerte repercusión debido a que el escape ocurrió dentro de un edificio público altamente transitado y bajo vigilancia policial, una situación que incrementó las críticas y cuestionamientos hacia el sistema de custodia.

Mientras tanto, se espera que en las próximas horas las autoridades provinciales brinden mayores precisiones sobre el episodio y sobre las medidas que podrían adoptarse tras esta nueva fuga registrada en Mendoza.