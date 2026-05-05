Un hombre de confianza de los hermanos Félix seguirá como vicepresidente del Senado de Mendoza

El dirigente peronista de San Rafael fue ratificado en un cargo clave dentro de la Cámara alta provincial, consolidando el peso político del sector de Omar y Emir Félix en la estructura legislativa.

La Cámara de Senadores de Mendoza definió sus autoridades para el nuevo período legislativo y dejó una señal política clara: Mauricio Sat, referente peronista de San Rafael y hombre de confianza de los hermanos Omar Félix y Emir Félix, continuará como vicepresidente del Senado.

¿Quién es el vicepresidente del Senado de Mendoza ratificado?

La ratificación de Sat no es un dato menor. En un escenario político fragmentado, su permanencia en uno de los cargos más relevantes de la Cámara alta refuerza la incidencia del peronismo del sur mendocino y, particularmente, del espacio liderado por los Félix.

¿Por qué es clave la continuidad de Mauricio Sat en el Senado?

El cargo de vicepresidente del Senado no solo implica funciones institucionales, sino también un rol estratégico en la dinámica política interna. Sat se mantiene como una figura de equilibrio dentro de un esquema donde el oficialismo conserva el control, pero necesita articulación con otros espacios.

Su continuidad refleja la capacidad del sector de los Félix para sostener posiciones de poder en ámbitos clave, incluso en un contexto adverso a nivel provincial.

Además, su perfil dialoguista y su conocimiento del funcionamiento legislativo lo posicionan como una pieza importante en la negociación de leyes y acuerdos.

Senador por San Rafael, Mauricio Sat.

¿Qué rol ocupan los hermanos Félix en la política mendocina?

El peso político de Omar Félix y Emir Félix dentro del peronismo mendocino sigue siendo determinante, especialmente en el sur de la provincia.

San Rafael se ha consolidado como un bastión clave para ese espacio, y la presencia de dirigentes alineados en lugares estratégicos —como el caso de Sat— permite proyectar esa influencia hacia el ámbito legislativo provincial.

La continuidad del senador en la vicepresidencia es, en ese sentido, una señal de orden interno y de sostenimiento de poder territorial.

¿Cómo quedó conformada la conducción del Senado de Mendoza?

La estructura de autoridades del Senado quedó definida con la continuidad de Martín Kerchner como presidente provisional, el principal cargo después de la vicegobernadora Hebe Casado, quien preside la Cámara.

En ese esquema, también se confirmaron otros nombres en las vicepresidencias:

Macarena D’Ambrogio (La Libertad Avanza), vicepresidenta primera

Flavia Manoni (La Unión Mendocina), vicepresidenta segunda

Omar Parisi (Fuerza Patria), vicepresidente tercero

Dugar Chappel (Partido Verde), vicepresidente cuarto

La distribución de cargos responde al peso de cada bloque dentro del Senado, en un esquema que busca representar la diversidad política de la provincia.

¿Qué implica el avance de La Libertad Avanza en el Senado?

Uno de los datos políticos más relevantes es el posicionamiento de Macarena D’Ambrogio como vicepresidenta primera, una de las posiciones más importantes dentro de la estructura legislativa.

Su designación refleja el crecimiento de La Libertad Avanza en Mendoza, que ya cuenta con un bloque de cinco integrantes. Además, su cercanía con Facundo Correa Llano, referente del espacio a nivel provincial, refuerza el armado político libertario en la Legislatura.

¿Cómo funcionará el Senado en el nuevo período legislativo?

Como parte de la organización institucional, se estableció que las sesiones se realizarán los martes a partir de las 10 de la mañana.

También se definieron los integrantes del Jury de Enjuiciamiento y se conformó la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, uno de los espacios clave para el tratamiento de proyectos de alto impacto.

¿Qué lectura política deja la designación de autoridades?

La ratificación de Mauricio Sat como vicepresidente del Senado deja una lectura clara: el sector de los hermanos Félix mantiene capacidad de incidencia en la política provincial.

En un contexto donde el oficialismo conserva la conducción institucional, la oposición logra sostener espacios estratégicos que le permiten influir en la agenda legislativa.

La continuidad de Sat no solo consolida su figura, sino que también ratifica el rol del sur mendocino como actor relevante dentro del mapa político de la provincia.