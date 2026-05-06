Zonda en Mendoza: un motociclista murió aplastado por un árbol y suspendieron todas las clases

El fuerte Zonda en Mendoza dejó una víctima fatal en Las Heras y obligó a suspender actividades escolares en distintos puntos de Mendoza. Un motociclista murió tras la caída de un árbol y otro hombre lucha por su vida.

El paso del viento Zonda por Mendoza volvió a mostrar su cara más peligrosa este miércoles, con un saldo trágico que sacudió al departamento de Las Heras donde murió un motociclista aplastado por un árbol.

En medio de ráfagas intensas que afectaron al llano, el motociclista murió luego de ser aplastado por un árbol que cayó de manera repentina sobre la calzada, mientras que otro hombre resultó gravemente herido.

El hecho ocurrió pasadas las 22 sobre calle Dorrego, en el distrito El Resguardo. Según la información policial, las víctimas circulaban en motocicletas distintas cuando, al aproximarse al cruce con Lisandro Moyano, un árbol de gran porte cedió ante la fuerza del viento y se desplomó sin previo aviso, impactando directamente sobre ambos conductores.

¿Cómo fue el accidente fatal durante el Zonda en Las Heras?

Las condiciones meteorológicas adversas fueron determinantes. El viento Zonda descendió con intensidad durante la tarde y se mantuvo activo durante la noche, con ráfagas que complicaron la circulación y generaron múltiples situaciones de riesgo en distintos puntos de la provincia.

En ese contexto, los motociclistas quedaron atrapados bajo las ramas tras la caída del árbol. Vecinos de la zona acudieron rápidamente para intentar asistirlos, mientras se daba aviso a los servicios de emergencia. Minutos después, arribaron efectivos policiales, personal de Tránsito Municipal y agentes de la Guardia Urbana Municipal (GUM), quienes desplegaron un operativo para liberar a las víctimas.

Uno de los hombres fue rescatado con vida y trasladado de urgencia al Hospital Carrillo, donde permanece internado en estado crítico. En tanto, profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constataron en el lugar el fallecimiento del otro motociclista, quien murió a causa de las graves lesiones sufridas.

¿Qué medidas se tomaron por el viento Zonda en Mendoza?

El impacto del Zonda no solo se reflejó en este trágico suceso, sino también en decisiones preventivas adoptadas por distintos organismos. La Dirección General de Escuelas (DGE) informó que este miércoles se extendió la suspensión de clases presenciales en los turnos vespertino y nocturno en diversas zonas de la provincia, debido a los pronósticos que anticipaban fuertes ráfagas.

La medida buscó resguardar a estudiantes, docentes y personal educativo ante las condiciones adversas, teniendo en cuenta los riesgos asociados a este fenómeno, como la caída de árboles, postes y estructuras.

Además, durante la jornada se registraron múltiples complicaciones en distintos departamentos, incluyendo cortes de energía, caída de ramas y suspensión de actividades deportivas, lo que reflejó la magnitud del fenómeno en todo el territorio provincial.

¿Por qué el viento Zonda es tan peligroso?

El viento Zonda es un fenómeno característico de la región de Mendoza, que se produce cuando aire cálido y seco desciende desde la cordillera hacia el llano. Puede alcanzar velocidades elevadas y generar condiciones extremadamente riesgosas.

Entre sus efectos más peligrosos se encuentran la reducción de la visibilidad, la sequedad extrema del ambiente y la inestabilidad de estructuras y árboles, lo que aumenta la probabilidad de accidentes como el ocurrido en Las Heras.

En este caso, la caída del árbol fue completamente imprevista y dejó sin margen de reacción a los motociclistas, evidenciando la peligrosidad de circular durante este tipo de eventos climáticos.

¿Qué pasó en el lugar tras la tragedia?

El operativo en la escena fue amplio y se extendió durante varias horas. Bomberos trabajaron para retirar el árbol caído y asegurar la zona, mientras que operarios intervinieron ante la presencia de cables en el suelo, lo que representaba un riesgo adicional.

También se solicitó la presencia del Grupo TEN (Traslado Examen Necroidentificación), encargado de realizar las primeras pericias sobre el cuerpo del motociclista fallecido, en el marco de la investigación judicial que busca esclarecer los detalles del hecho.

La tragedia vuelve a poner en agenda la necesidad de extremar las precauciones durante jornadas con viento Zonda, evitando la circulación innecesaria y prestando especial atención a zonas arboladas o con infraestructura vulnerable.