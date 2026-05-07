Belén Alegre brilló en la Maratón Internacional de Mendoza 2026 y emocionó con su historia

La atleta sanmartiniana ganó los 42 kilómetros de la Maratón Internacional de Mendoza con un tiempo de 2h54m y celebró un triunfo cargado de emoción tras atravesar un año personal difícil. En la categoría masculina, el mendocino Carlos Becerra se quedó con la victoria.

La edición 2026 de la Maratón Internacional de Mendoza, ganada por Belén Alegre, volvió a reunir a miles de corredores de distintos puntos del país y del exterior en una de las competencias más emblemáticas del calendario deportivo argentino.

Este año, la gran protagonista fue Belén Alegre, la atleta de San Martín que conquistó los 42 kilómetros femeninos y emocionó con un mensaje de esfuerzo, perseverancia y superación personal.

Con un tiempo de 2 horas y 54 minutos, Alegre cruzó la meta ubicada en los tradicionales Caballitos de Marly y celebró una victoria que venía buscando desde hace tiempo. Su triunfo tuvo además un fuerte componente emocional, ya que la corredora reveló que atravesó situaciones personales difíciles durante el último año, aunque nunca dejó de entrenar.

En la categoría masculina, el ganador fue el malargüino Carlos Becerra, quien dominó la carrera prácticamente desde el inicio y logró quedarse con una nueva edición de la Maratón Internacional de Mendoza.

Belén Alegre ganó la Maratón Internacional de Mendoza 2026

Más de 11 mil corredores participaron de la MIM 2026, considerada una de las maratones más importantes de Sudamérica por su recorrido entre montañas, paisajes naturales y la exigencia física que representa la altimetría mendocina.

Entre todos los participantes, Belén Alegre se destacó desde los primeros kilómetros y logró sostener un ritmo firme hasta el final de la competencia. La atleta de San Martín celebró con emoción un logro que definió como “un sueño cumplido”.

“Estoy muy feliz y orgullosa de haberlo logrado. Es un sueño que vengo trabajando desde el año pasado”, expresó tras cruzar la meta.

La corredora mendocina explicó además que la preparación de un maratón requiere mucho más que entrenamiento físico. Según contó, el desafío mental es igual o incluso más importante a la hora de afrontar una prueba de 42 kilómetros.

La dura historia personal detrás del triunfo de Belén Alegre

Uno de los momentos más emotivos de la jornada llegó cuando Alegre habló sobre las dificultades personales que atravesó mientras se preparaba para la competencia.

“Correr un maratón requiere constancia, tiempo y fortaleza mental. Este año viví situaciones personales muy duras, pero nunca dejé de entrenar. Eso me fortaleció”, aseguró.

Sus palabras rápidamente generaron repercusión entre corredores y seguidores de la competencia, ya que reflejaron el enorme sacrificio que existe detrás de una prueba de este nivel.

La atleta mendocina también remarcó el orgullo que significa haber ganado una competencia internacional en su provincia y frente a miles de personas.

“Terminar primera en una carrera de este nivel es un orgullo inmenso. Estoy agradecida a Dios y a la vida por esta oportunidad”, afirmó.

Carlos Becerra dominó la categoría masculina

En la rama masculina, Carlos Becerra también tuvo una actuación destacada y logró quedarse con la victoria luego de liderar gran parte del recorrido.

El atleta de Malargüe explicó que esta edición significó una revancha personal luego de experiencias anteriores en la competencia.

“Estoy feliz. Veníamos por la revancha. Fue una carrera dura, con calambres y mucho desgaste, pero salió prolija de principio a fin”, sostuvo.

Becerra tomó la punta desde el kilómetro dos y consiguió mantener una importante diferencia sobre el resto de los corredores durante gran parte de la carrera.

“Es muy difícil correr un maratón en soledad, pero pudimos sostener el ritmo”, explicó tras finalizar la prueba.

La Maratón Internacional de Mendoza volvió a convocar a miles de corredores

La Maratón Internacional de Mendoza continúa consolidándose como uno de los grandes sucesos deportivos del año en la provincia. La edición 2026 reunió a atletas profesionales, aficionados y familias enteras que acompañaron la competencia en distintos puntos del recorrido.

Además del impacto deportivo, la MIM también genera un importante movimiento turístico y económico para Mendoza, con visitantes que llegan desde distintos lugares del país y del extranjero para participar de la experiencia.

En este contexto, las victorias de Belén Alegre y Carlos Becerra tuvieron un valor especial para el deporte mendocino, ya que ambos representantes locales lograron quedarse con la prueba principal de 42 kilómetros.

El mensaje final de Becerra resumió el espíritu de la competencia: “Que se animen. Cada uno a su ritmo, confiando en el entrenamiento. Todo está en la cabeza y en las ganas”.

Qué tiempo hizo Belén Alegre en la Maratón de Mendoza

La atleta de San Martín completó los 42 kilómetros de la Maratón Internacional de Mendoza 2026 con un tiempo oficial de 2 horas y 54 minutos, una marca que le permitió quedarse con la clasificación general femenina.

Su desempeño la convirtió en una de las grandes figuras de la jornada y en una referencia para el atletismo mendocino.