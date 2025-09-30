Una discusión de vecinos derivó en un incendio de proporciones en el Barrio Sarmiento, Monoblock 6, Godoy Cruz. Afortunadamente la reacción oportuna de la Policía de Mendoza y Bomberos evitó una tragedia de proporciones.

Personal de Bomberos voluntarios de Mendoza logró salvar a una familia en un incendio que ocurrió cuando tras un llamado a la línea de emergencia se informó sobre un incendio en un domicilio.

Al desplazarse personal policial se sumaron a la colaboración de los vecinos que se encontraban en el lugar ayudando a la familia. Uno de los efectivos rompió un vidrio de una ventana e ingresó para sacar a una de las mujeres que quedaba dentro del domicilio.

Médicos del SEC asistieron a los menores diagnosticando ambos intoxicados por monóxido de carbonó siendo llevado al Hospital Notti, mientras que la madre fue llevada al Hospital Central siendo asistida de intoxicación por monóxido de carbono y quemaduras de primer grado.

La otra mujer fue asistida con intoxicación con monóxido de carbono. En tanto el efectivo policial fue trasladado a la clínica Francesa.

La Policía de Mendoza identificó a las víctimas con las iniciales M. A. (madre), I. F. de 58 años y dos menores – uno de 10 años y otro de 2 años.

Según las primeras averiguaciones el siniestro comenzó por una discusión entre vecinos, se investigan las causas.