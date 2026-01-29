Jubilados: el Gobierno mantiene el bono de 70 mil pesos pese a la pérdida frente a la inflación

El Decreto 65/2026 confirmó que el bono para jubilados y pensionados seguirá sin actualización en febrero. El refuerzo permanece congelado desde marzo de 2024, mientras la inflación acumulada en ese período ronda el 180%.

La situación económica de los jubilados y pensionados continúa siendo crítica mientras el Gobierno nacional resolvió mantener sin cambios el bono previsional de 70 mil pesos durante febrero, según lo establecido en el Decreto 65/2026 publicado en el Boletín Oficial. El refuerzo no se actualiza desde marzo de 2024 y su valor quedó ampliamente rezagado frente a la inflación acumulada.

¿Cuánto cobrarán los jubilados en febrero?

La jubilación mínima que percibirán los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) será de $359.219,42, tras aplicarse un incremento de 2,84% correspondiente a la inflación de diciembre. Con la suma del bono de 70 mil pesos, el haber total alcanzará los $429.219,42.

¿Desde cuándo está congelado el bono para jubilados?

El bono previsional permanece sin modificaciones desde marzo de 2024. En ese lapso, la inflación acumulada se aproxima al 180%, lo que generó una fuerte pérdida del poder adquisitivo, especialmente entre los jubilados de menores ingresos.

¿A quiénes se les paga el bono completo de 70 mil pesos?

De acuerdo con la normativa vigente, los jubilados y pensionados que perciban un haber igual o inferior a la jubilación mínima garantizada cobrarán la totalidad del bono de 70 mil pesos.

¿Qué ocurre con quienes cobran por encima de la jubilación mínima?

Para quienes superen el haber mínimo, el bono se pagará de manera proporcional. En estos casos, el monto será el necesario para que el ingreso total no supere la suma de la jubilación mínima más el valor máximo del bono.

¿Cómo impacta la medida en los ingresos reales?

La decisión del Gobierno implica que quienes cobran por encima de la mínima tendrán un aumento efectivo de 2,84%, mientras que los jubilados que dependen del bono solo registrarán una mejora cercana al 2,3% en sus ingresos mensuales, profundizando la desigualdad frente al avance de los precios.