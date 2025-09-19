Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
San Rafael

Buscan a un hombre que desapareció hace casi una semana en Mendoza

El sujeto, de 45 años de edad, fue visto por última vez en su casa de calle Adrigo, en el departamento del sur de Mendoza, San Rafael.

Autoridades policiales y judiciales de San Rafael remueven cielo y tierra para intentar dar con Luis Samuel Ramos Villaruel, de 45 años de edad, quien desapareció el pasado sábado en la ciudad sureña.

De acuerdo a lo informado por voceros del Ministerio Público Fiscal (MPF), Ramos Villaruel fue visto por última vez en su vivienda ubicada en calle Adrigo.

Los mismos informantes, en base a los datos suministrados por los denunciantes, detallaron que el hombre tiene una estatura de 1,85 metros, es delgado, de tez trigueña y utiliza cabello corto de color negro.

Además, y como rasgos distintivos, señalaron que tiene tatuajes en el cuello, en una de sus manos y en otras partes del cuerpo. También se destaca por tener el dedo índice de la mano derecha cortado a la altura de la segunda falanje. 

En caso de obtener algún tipo de información sobre su paradero, solicitaron comunicarla “de manera urgente” a la línea de emergencias 911.

También puedes leer

Medio Oriente

Israel limita las rutas de evacuación desde la Ciudad de Gaza

Hockey sobre patines

Impsa y Murialdo son semifinalistas del Argentino de Clubes

Estado del tiempo

Alerta en Mendoza y otras provincias por tormentas con granizo

Elecciones 2025

La imagen de Luis Petri en caída libre por los escándalos nacionales

San Rafael

Buscan a un hombre que desapareció hace casi una semana en Mendoza

Gogoy Cruz

Cayó una banda que asaltaba a choferes de apps de transporte

Te puede interesar

Rock & Roll

La magia de estar aquí: David Lebón cuenta su vida

Medio Oriente

Israel limita las rutas de evacuación desde la Ciudad de Gaza

Hockey sobre patines

Impsa y Murialdo son semifinalistas del Argentino de Clubes

Estado del tiempo

Alerta en Mendoza y otras provincias por tormentas con granizo

Elecciones 2025

La imagen de Luis Petri en caída libre por los escándalos nacionales

San Rafael

Buscan a un hombre que desapareció hace casi una semana en Mendoza

Gogoy Cruz

Cayó una banda que asaltaba a choferes de apps de transporte

Guaymallén

Todo listo para una nueva edición de la Feria del Libro en el Le Parc

Nota de opinión

La eterna crisis argentina: ¿Una lección no aprendida?

Hay una alternativa

“Qué desastre”: se cayó la app del Banco Galicia y hay bronca en los usuarios

Conflicto bélico

Donald Trump y su esperanza en Ucrania: “Putin me ha fallado”

Rugby

Los Tordos cerró en la cima la segunda etapa del Top 8 Cuyano

Bares y parques

Así serán los controles por el Día del Estudiante en Mendoza

Las Heras

Los bomberos fueron a apagar un incendio y la gente los recibió a piedrazos

Veto rechazado

Así reaccionó un Milei herido luego del revés sufrido en el Congreso nacional

La nueva grieta

Explosión libertaria contra Pamela Verasay por rechazar el veto de Javier Milei

Estado del tiempo

A qué hora bajará el Zonda y donde se esperan tormentas en Mendoza

Datos al 911

Encontraron a Lourdes, la niña de 5 que había desaparecido en San Rafael

Congreso de la Nación

Bocharon el veto de Milei para el financiamiento educativo y el Garraham

Elecciones 2025

Carolina Jacky presentó su proyecto de reforma de coparticipación en Guaymallén