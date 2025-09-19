El sujeto, de 45 años de edad, fue visto por última vez en su casa de calle Adrigo, en el departamento del sur de Mendoza, San Rafael.

Autoridades policiales y judiciales de San Rafael remueven cielo y tierra para intentar dar con Luis Samuel Ramos Villaruel, de 45 años de edad, quien desapareció el pasado sábado en la ciudad sureña.

De acuerdo a lo informado por voceros del Ministerio Público Fiscal (MPF), Ramos Villaruel fue visto por última vez en su vivienda ubicada en calle Adrigo.

Los mismos informantes, en base a los datos suministrados por los denunciantes, detallaron que el hombre tiene una estatura de 1,85 metros, es delgado, de tez trigueña y utiliza cabello corto de color negro.

Además, y como rasgos distintivos, señalaron que tiene tatuajes en el cuello, en una de sus manos y en otras partes del cuerpo. También se destaca por tener el dedo índice de la mano derecha cortado a la altura de la segunda falanje.

En caso de obtener algún tipo de información sobre su paradero, solicitaron comunicarla “de manera urgente” a la línea de emergencias 911.