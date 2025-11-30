La diputada Cintia Gómez presentó una iniciativa que propone un sistema provincial de prevención y asistencia psicológica para el personal policial y penitenciario, con foco en riesgos psicosociales y protocolos de intervención rápida.

La diputada mendocina Cintia Gómez (PRO) presentó un proyecto de ley que propone crear un Programa Provincial de Prevención y Contención Psicológica destinado al personal policial y penitenciario. La iniciativa apunta a atender los altos niveles de estrés y las situaciones de riesgo emocional propias de estas funciones.

¿Cuál es el objetivo del programa de contención psicológica?

El proyecto surge de la necesidad de ofrecer acompañamiento especializado a quienes trabajan en contextos de alta exigencia y exposición a situaciones traumáticas. La propuesta busca detectar tempranamente riesgos psicosociales y reducir los factores que pueden derivar en trastornos emocionales vinculados a la labor policial y penitenciaria.

¿Qué acciones concretas contempla el proyecto?

La iniciativa plantea la creación de espacios de apoyo psicológico inmediatos, confidenciales y profesionales. También incluye evaluaciones periódicas para monitorear el bienestar emocional de los agentes y fortalecer las capacidades institucionales para identificar señales de alerta o riesgo.

Un eje central es la elaboración de protocolos de intervención rápida para actuar ante situaciones de crisis emocional, garantizando una respuesta profesional oportuna.

¿Cómo funcionaría la línea de atención permanente?

El proyecto incorpora una línea telefónica interna, confidencial y disponible las 24 horas. Esta deberá ser atendida exclusivamente por psicólogos matriculados y especializados en trauma ocupacional, asegurando un canal de asistencia inmediata para quienes atraviesen situaciones críticas.