Carolina Jacky, candidata a diputada nacional por Protectora Fuerza Política contó sus propuestas en Radio Mitre Mendoza. “Quiero un país con las instituciones fuertes, con una independencia del Banco Central. Que nadie ni ningún funcionario ponga el valor de la moneda”, dijo. Indicó que “Petri va en camino a no ser un buen candidato”.

Carolina Jacky,candidata a diputada nacional por Protectora Fuerza Política estuvo en los estudios de Radio Mitre Mendoza en donde contó sus propuestas para el Congreso.

– ¿Decidiste hacer una patriada? ¿Por qué te metiste en esto?

– “Esto sucedió espontáneamente, discurso del presidente en Davos, todos me conocen y la defensa de los derechos humanos, de la Constitución, de derechos y garantías, todo esto, discriminación, un discurso, lo sentí como un discurso de odio, posterior a eso viene la idea de despenalizar la figura de femicidio, y dije estamos volviendo para atrás, aparte fundamentándolo en datos que no son los correctos y dije esto no puede ser, y tras cartón viene lo de la universidad, educación, ahí tenía un compromiso porque mi padre cuando era estudiante fue presidente del centro de estudiante en Santa Fe, estuvo más de una semana en la cárcel en la época de Perón, luchando por la autonomía universitaria y dije, yo me voy a quedar callada, entonces sali a hacer declaraciones en mis redes sociales, me toman dos canales de Mendoza, me invitan, saben que en enero hay pocas noticias y si hay alguien haciendo ruido le ponen una cámara, entonces sali diciendo eso, y en un programa termino diciendo: no se sorprendan si este año estoy de candidata. Y la periodistas que me estaba entrevistando me dice, por qué partido, a lo que dijo que no tenía, pero fue una expresión por la bronca que uno vive y alguien fue y me toco el timbre, José Luis Ramón, que lo conozco profesionalmente de años de litigar en tribunales, hola Carolina he visto esto, lo otro, estoy de acuerdo, me parece fantástica tu posición, las garantías, los derechos al consumidor, está en la constitución le dije, cómo nos vamos a salir de la agenda 2030, que locura decir woke a los derechos humanos. Los derechos humanos son una idea liberal. Me salió el gen de toda una vida de lucha, y José Luis me dice, tengo una idea, cuando me dio la idea tenía en brazo a mi gatito de 18 años, le dije no, deja de embromar, de acá no me voy y me dijo lo podes llevar y traer de Buenos Aires, y dije no, no sabes el estrés que le produce, olvídate, no, ahí pensé, hablo mes de febrero, le dije, déjame pensar porque acá la verdad entra 4 disputados nacionales del oficialismo, se hablaba de 4 y 1 por Cambia Mendoza, suponiendo que iba Cambia Mendoza por el otro y a lo sumo es 3 2, no hay mas para nadie, entonces le digo si el tema es ponerme arriba de la boleta para traccionar, más allá que son dos boletas aparte, le digo, si me vas a dar un micrófono para poder hablar de los derechos y garantías, hablar de la constitución, ahí le dije Ramón pensar que en el 83 un presidente ganó con el preámbulo y la constitución y estamos en el 2025 y yo estoy levantando la constitución con un cambio porque es la del 94, igual que ese presidente, presidente que critique por el tema económico, no por los derechos y garantías y le digo esta lindo el tema y si eso ayuda a otra gente joven a acceder a la Legislatura, a los Consejos Deliberantes, pero necesito la plataforma de tu partido.

Necesitaba leer eso, soy de la vieja escuela, y qué encuentro en la plataforma de protectora, economía social de mercado, es lo que defendí siempre, lo que defendió el ingeniero Alsogaray, lo que sacó a Alemania de la hiperinflación, la que se aplica en Chile, Perú, Uruguay donde la estabilidad económica la tenemos mas allá de los desquicios que podamos hacer en política, y las instituciones, la institucionalidad hace grande a las naciones, entonces hagamos grande a Argentina, todo el discurso está fantástico y acá dice economía social del mercado, ya sabes cómo hacer, vos haces el discurso, vos bajas las líneas, bajas las instrucciones, me estás dando todo el poder, qué pasó después Cornejo hace la alianza con LLA, y ahí se me cambia el tablero entonces le digo José Luis, vos me diste la palabra, si te la di, te acordas del gatito, no vaya a ser que entre, me dice, yo voy a cumplir la palabra, pero de todas maneras en ese acuerdo al que se llegó nunca pensé que iba a llegar al punto de hoy, y el punto de hoy se da cuando Petri acepta ser diputado nacional renunciando al radicalismo y sumándose a LLA. Ahí dije, ahora no es 4 a 1 ni 3 a 2, pueden llegar a ser 2, 1, 1. Y en los últimos días estos problemas económicos que nos recuerdan otras crisis, las peores épocas. Creo que lo que pasó ayer de alguna manera ha sido un placebo muy importante para todos, creo que la sensación que tiene la gente estaba por caer de nuevo a ese precipicio de la crisis, y hoy salvamos. Hay una expectativa, pero si es real, está la garantía, la gente, entiendo no te pones a pensar cuánto me va a costar o qué tengo que pagar por esto, qué tengo que dar por esto, te alivias porque no vas a tener que salir corriendo a comprar papel higiénico, ya no te alcanza el sueldo para salir a hacer las compras, pero no volver a pasar ese episodio, lo que espero es que si se da esta garantía que se hagan los cambios que se deben hacer económicamente.

-¿Cómo lo ve a Milei económicamente mas allá de esta circunstancias o lo de Davos?

-En el tema de Davos y de derechos y garantías estoy enfrentada totalmente, yo voy al Congreso para evitar que te quiten los derechos y garantías. Voy al Congreso para cumplir con los tratados internacional de protección adulto mayor, discapacitados, eso está en la constitución nacional, mujeres, niños, adolescentes. Voy ahí para hacer un frente y no firmo nada ni doy quórum si hacen algo en contra de eso, ahora, en lo económico si Milei reconoce que el plan que elaboró falló, que si no viene EE.UU a darle un espaldarazo, estábamos en una situación gravísima, que la famosa timba financiera como lo llaman, no funciona para crecer, no crecemos como país, no hay producción, no hay trabajo con la timba financiera, hay utilidad ganancia para los que timbean pero no para la gente, si entiende eso y va hacia una economía social de mercado, donde libera el dólar como tendría que ser como pregono, que flote, vamos a rescatar al buzo, el buzo lo están dragando para encontrarlo, entonces ahí sí tiene la gran oportunidad de liberar el mercado, soltar el dólar, si hay que esperar después de las elecciones que lo haga después de las elecciones, vamos a tener un remesón pero vamos a tener una espalda atrás que va a permitir que ese remesón se pueda hacer mejor sin intervención estatal y va a tener que cambiar el equipo económico porque el que tiene no da la garantía a nivel mercado, inversores y tiene que independizar el Banco Central totalmente del poder político. En ese sentido, si estoy en el Congreso de la nación voy apoyar esa políticas, porque quiero un país con las instituciones fuertes, con una independencia del Banco Central que nadie ni ningún funcionario ponga el valor de la moneda, que el valor sea libremente y tengamos libertad para exportar e importar con inteligencia como decía Mariano Moreno, decía no le vendamos, era muy lindo el libre mercado que planteaba Adam Smitt en Inglaterra, pero decía que no sea para que le vendamos los cueros y ellos nos vendas los zapatos. Y Alberdi, otro liberal que menciona el presidente, Alberdi decía, ojo con enamorarse de la revolución europea porque no dejan de ser monarquías que les gusta tener vasallos y tampoco de los liberales norteamericanos que son liberales para ellos pero no para los países que vienen a ayudar, eso lo decía Alberdi.

-Ahora ese viene esa dependencia si se quiere con EE.UU ¿cómo lo ve?

-Habrá que ver, no sabes ni yo ni vos qué hay, pero hemos llegado a un punto en que, le preguntas a la gente y esto es placebo que la gente necesitaba.

-Recién mencionaba el acuerdo de LLA que firma Cornejo, mencionabas a Petri ¿Por qué se fueron bajando esas expectativas en decir, ahora si tengo más chance?

– Creo que Cornejo se equivocó, midió mal, no sé si solo Cornejo o muchos que le dijeron conviene hacer esta alianza. Creo que el acuerdo hubiera sido mucho mejor hacer el acuerdo pero decir, ustedes como alianza LLA y nosotros como Cambia Mendoza y ustedes se llevan 3, 4 diputados, yo me llevo 1 o 2, hoy se lleva 1.Hasta en el peor de los escenarios anteriores se llevaba 1 pero seguía teniendo la independencia y no depender hasta que tenga que ponerse al hombro una campaña como se la está poniendo Cornejo que no es el candidato. Yo estoy pidiendo a Petri quedebatamos,he sido abogada del papá y del tío de Luis, a Luis lo he asesorado cuando era diputado en la provincia, nos conocemos ¿por qué no nos podemos sentar en una mesa y plantear qué es lo que vos queres para la provincia y qué es lo que yo quieropara la provincia porque vamos a ser diputados de la nación de todos los ciudadanos pero somos elegidos en una provincia como Mendoza?,entonces ¿vamos a ser realmente federales? ¿vamos a privilegiar? ¿O vamos a recibir la orden y de acuerdo a la orden la vamos a cumplir? ¿Vamos a ser realmente liberales en el pensamiento o vamos a ser dependientes?

“Son adversarios políticos, no enemigos, entonces se lo he dicho de buen modo, Luis juntémonos y charlemos, pero en público, de último que sea el público que haga las preguntas, qué piensa este. El tema es si la orden de no debatir le viene de Buenos Aires, estamos mal.

-Ya estamos empezando antes de ganar a hacer lo que no debemos hacer, que eso es lo que no me gusta de Anabel Fernández Sagasti, que depende de Cristina o Luis Petri que depende de Milei.

-Exacto, el tema del justicialismo creo que normalmente hago chistes, parece Enrique el antiguo porque están con un discurso viejo, antiguo. El otro día salieron a pegarle a los radicales, los radicales no tienen la culpa de lo que está pasando, es más están muy mal muchos radicales porque también me llaman y se les está dando una situación muy particular, tienen la boleta provincial y la nacional ya sin necesidad de tijera. Y eso sin necesidad de tijera hay radicales que quieren que la provincia saque más votos que la nación.

-¿Crees que eso puede pasar?

-Creo que va a pasar, Petri va a sacar menos votos que la boleta provincial, porque hay radicales que tienen interés en ser candidato a gobernador en el 27 y obviamente si Petri saca menos votos que la provincia pierde, deja de ser candidato.

-¿No lo ves como un buen candidato a Petri en este sentido?

–Creo que Petri va en camino a no ser un buen candidato, justamente por lo que digo, si se da ese resultado en las urnas donde la boleta provincial de LLA saque más votos que la nacional, ahí hay dos, una que en la nacional los radicales no voten nada, un voto en blanco porque tenes la posibilidad, o elijan a otro candidato a diputado nacional, de los 7 diputados nacional.

“Laboleta de tapa celeste que va a la urna celeste, es la nacional, se va a encontrar con 7 diputados, entonces pregunto cuál de esos 7 diputados está más cerca de los derechos, garantías, de laConstitución nacional como bandera de campaña,ahí puedo ser una candidata que mimetizo con el pensamiento de algunos radicales.Yo no digo que Milei es mejor presidente que Alfonsín, como dijo Luis Petri, eso es muy duro.

-Ramón un personaje dentro de la política y también ha sido cuestionado, también Daniel Orozco con cuestionamiento en lo judicial ¿cómo juega eso en tu figura de cara a la ciudadanía?

-En lo judicial, siempre digo, vuelvo a la Constitución artículo 18, es inocente hasta que se pruebe lo contrario y con el caso de Orozco hable con él y le plantee un tema que siempre tuve una duda, tema de una matriz de corrupción, que la conocí y por eso renuncie cuando estuve en la época de Menem en Buenos Aires, la perfeccionó Néstor Kirchner muy bien, y esa matriz de corrupción también se trajo a Mendoza, se instaló, lo que le pregunte a Orozco la primera vez que lo conocí, mire quiero saber una cosa, de acuerdo a información que tuve en el momento que usted fue electo intendente usted no tenía equipo, y el equipo se lo pusieron, me dijo que sí, le dije si tiene el nombre de quienes le pusieron, me dijo si, este tiene un antecedente por los basureros en Capital, proceso penal, y esto se lo mandaron a usted. Dónde está este hombre hoy, está en Vialidad, están ubicados en otros lugares, a todos los han premiado menos a usted, porque se salió de la familia, por eso lo castigan, se sorprendió, esto no se lo dijo ninguno de sus abogados, no sabe ninguno de política, sabrán de derecho pero de política no saben, porque esto es una matriz que se viene usando de la época de Menem, se hizo, se perfeccionó, recuerdo una cena que tuve con María Julia Alsogaray que me comentó, tenía que encargarme de Puerto Madero y ahí iba a salir el dinero para comprar los convencionales para la reforma constitucional para que Menem fuera presidente, la reelección, a los 3 meses de haber asumido Menem ese es el planteo que se hizo en puerto y le dije, van todos a la cárcel. Me dijo que nadie va a ir a la cárcel, ella murió en la cárcel. Obviamente preferí ejercer la profesión en Mendoza, tranquila, pero me vine a esta tranquilidad y ahora me meto de nuevo en el ruedo y en el caso de José Luis lo conozco de la profesión, es un colega que hemos litigado en el federal, conozco la habilidad que tiene para litigar, todo, a Ramón la crítica que le hago y que me la acepta y es que él nunca supo explicar porqué hacía lo que hacía. O sea él con la frazada llevó un proyecto de ley al Congreso, como Bordón llevó el tema de la denominación de origen con el vino. Cómo lo logró Ramón, cómo logra un diputado el consenso de otros diputados para que salga esa ley, tenes que darle vos consenso a ellos en otras leyes, tenes que acordar con los demás, y eso es lo que no se ha sabido explicar. El Congreso de la nación es una combinación de todas las ideas políticas que llegan ahí y tiene que acordar, entonces si llego al congreso voy a tener que acordar con la izquierda trotskista si es necesario. Esto es lo que no podemos seguir creando en Argentina porque nos estamos destruyendo.

-¿Qué te parece Cornejo?

–Cornejo es un animal político, para un tango se necesitan dos y en los últimos años Mendoza ha tenido uno que es Cornejo. Lo que le critico es que teniendo todo el poder que tuvo no cuidó la institucionalidad, o sea si tengo nombra ministro en la Corte puedo tener una corte totalmente adicta a mí, tengo que cuidar la institucionalidad, tengo que hacer participar a la oposición para elegir no un juez que levante la mano para mi, tengo que nombrar un juez que jerarquice la Corte, lo mismo en tribunal de cuentas, en todos los organismos de control. Eso deteriora el sistema institucional entonces cuando le digo señor feudal, lo digo con cariño en el sentido de decir cometiste un error, venís de Franja Morada, venís de una agrupación estudiantil que luchó por todos estos ideales y ahora verlo que es música para sus oídos el discurso de Davos, ahí soy pícara, estoy metiéndole una cosa que seguramente no está de acuerdo pero quiero decir en una de esa podría ser yo pareja para bailar el tango con Cornejo.

-¿Una propuesta?

-En la Constitución del 94, estamos en deuda con la coparticipación federal, qué tenemos que hacer, reunir consenso de todas las provincias para un nuevo régimen de coparticipación. Tengo una idea, no sé si va a fusionar, estamos hablando de las provincias, bajo a los intendentes, y digo empecemos a unir a todos los intendentes del país, obviamente que para que la coparticipación sea al revés, recauda la provincia y envía a la nación, pero cuando recauda la provincia sabe cuánto recauda en cada departamento, nosotros acá tenemos 18, a esos departamentos le damos un porcentual de lo que recauda, o sea como si recaudaran ellos primeros y después nos pasan a las provincia y nosotros hacemos la escalera, la escalera la hacemos al revés, entonces llevamos, hablo de soberanía municipal, autonomía municipal y hablo de ira los pueblos del interior y darles todo el poder a los pueblos del interior que al intendente lo tiene cerca. Si asume con un Ford Falcon y sale con una Ferrari en el pueblo lo sabemos, pero el gobernador no sabes, entonces el control es mayor, bajamos la corrupción y si logramos ese acuerdo, lo que le propuse al intendente de Guaymallén, le dije mía es ser diputada de los intendentes de todo el país y que hagan una liga de intendentes del interior. Ahí se empiece a replantear y sean los intendentes los que le exigen a los gobernadores todos juntos firmar esa ley de coparticipación donde vamos a tener en cuenta aquellas provincias que van a necesitar un apoyo extra, le tendremos que dar los fondos entre todas para apoyarla, pero qué vamos a provocar con esto, que cada intendente quiera dar más trabajo en su pueblo, generar industria, producción, lo que tenemos que hacer como país es generar trabajo y producción urgente y eso va a hacer que compita una intendencia con otra. Calvente me decía, hay un problema que veo en esto, nosotros tenemos equipos técnicos para hacer grandes obras que ni la provincia tiene, cómo hace un municipio chico, el municipio chico te contrata el equipo tuyo, vos le cobras y ese intendente tiene el servicio que le podés dar.