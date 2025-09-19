Noticias Mendoza

Mendoza
Gogoy Cruz

Cayó una banda que asaltaba a choferes de apps de transporte

Se realizaron cinco allanamientos en el barrio Campo Papa y zonas aledañas. Como resultado, cuatro personas fueron aprehendidas y se secuestraron armas de fuego, municiones y teléfonos celulares.

En un operativo conjunto, la Dirección General de Investigaciones y el Grupo GES llevaron a cabo cinco allanamientos en el barrio Campo Papa y la calle Salvador Civit, en Godoy Cruz.

La acción, dirigida por la Fiscalía de Godoy Cruz, tuvo como objetivo desarticular una banda criminal dedicada a cometer robos y hurtos contra choferes de aplicaciones de transporte como Uber y Maxim.

Durante los procedimientos, la policía logró la detención de cuatro personas: dos hombres y dos mujeres, sospechosos de estar directamente implicados en los delitos. Adicionalmente, se confiscaron dos revólveres, más de 30 cartuchos de diferentes calibres y cuatro teléfonos celulares.

Las municiones confiscadas.

El modus operandi de los delincuentes consistía en solicitar un viaje a través de las aplicaciones para, una vez que el chofer llegaba al lugar, amenazarlo con armas de fuego y robarle sus pertenencias. Este patrón se repetía con frecuencia, generando un clima de inseguridad y miedo entre los trabajadores de transporte por aplicación.

Los dos hombres detenidos fueron trasladados al Complejo de Detención Estrada, mientras que las dos mujeres fueron llevadas a la Comisaría 7°.

Las armas y demás evidencia recolectada durante los allanamientos quedaron a disposición de la Justicia para continuar con el proceso legal.

