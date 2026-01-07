Cleopatra, así era realmente la última reina de Antiguo Egipto

Investigaciones han confirmado que el atractivo de Cleopatra no residía en una belleza física excepcional, sino en su inteligencia, carisma y capacidad de seducción política, desafiando la imagen idealizada que dejó el cine.

La figura de Cleopatra (69 a.C. – 30 a.C.), última reina del Antiguo Egipto y última descendiente de la dinastía ptolemaica, ha atravesado los siglos envuelta en mitos, leyendas y representaciones artísticas que ahora están siendo sinceradas por estudios históricos que confirmaron su verdadera apariencia.

La fama de Cleopatra como mujer irresistible cautivó a líderes como Julio César y Marco Antonio, pero estudios históricos y arqueológicos recientes propusieron una mirada muy distinta sobre su verdadera apariencia.

¿Cómo era físicamente Cleopatra según investigaciones recientes?

Una investigación encabezada por la egiptóloga Sally-Ann Ashton, de la Universidad de Cambridge, reconstruyó las facciones de Cleopatra a partir de monedas antiguas, esculturas y relieves hallados en templos de Dandara, al oeste del río Nilo.

Según estas conclusiones, la reina medía aproximadamente 1,52 metros de estatura, tenía la piel oscura y presentaba un leve sobrepeso. Sus rasgos faciales incluían una nariz prominente, labios finos y una quijada puntiaguda, muy alejados del ideal de belleza difundido por el cine y la televisión.

Según los estudios históricos esta sería la verdadera fisonomía de Cleopatra.

¿Por qué Cleopatra fue considerada una mujer irresistible?

Los estudios coinciden en que el verdadero encanto de Cleopatra residía en su inteligencia, su capacidad oratoria y su habilidad para la diplomacia. El historiador griego Plutarco ya señalaba en sus escritos que la reina no era hermosa en un sentido convencional, pero poseía un discurso capaz de hechizar a quienes la escuchaban.

Dominaba varios idiomas, comprendía profundamente la política internacional de su tiempo y sabía cómo ejercer el poder en un mundo dominado por hombres.

¿Cómo llegó Cleopatra al trono de Egipto?

Cleopatra heredó el trono en el año 51 a.C., con apenas 17 años, junto a su hermano Ptolomeo XIII, de 12, quien además era su esposo, una práctica habitual en la dinastía ptolemaica. Desde el inicio de su reinado mostró una fuerte personalidad y una notable ambición política.

Aunque con el paso de los siglos se la idealizó como un símbolo de belleza excepcional, los registros históricos indican que su magnetismo personal fue mucho más determinante que su aspecto físico.

¿Cómo y por qué murió Cleopatra?

Tras la derrota de Marco Antonio y su encuentro con Octavio, futuro emperador Augusto, Cleopatra comprendió que sería llevada prisionera a Roma para ser exhibida en el Triunfo romano. Ante ese escenario, decidió quitarse la vida.

La versión más difundida sostiene que pidió a sus criadas Iras y Charmion una cesta con frutas en la que ocultaron una áspid, una cobra egipcia cuya mordedura habría causado su muerte a fines de agosto del año 30 a.C. Otras versiones indican que utilizó venenos o ungüentos mortales tras conocer el suicidio de Marco Antonio, con quien tuvo tres hijos.

Antes de morir, Cleopatra escribió una carta a Octavio solicitando ser enterrada junto a Marco Antonio, deseo que habría sido respetado. Sin embargo, hasta hoy se desconoce el lugar exacto de su tumba.