Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Sufrió una fractura

Comenzó en Mendoza el juicio por un caso de maltrato infantil a un niño de 3 años

Un hombre comenzó a ser juzgado en Mendoza, acusado de golpear al hijo de su pareja y provocarle una grave lesión en la cadera. El episodio ocurrió en 2021 y la causa podría derivar en una condena de hasta seis años de prisión.

Cuatro años y medio después del hecho, este martes comenzó en Mendoza el juicio por un presunto caso de maltrato infantil ocurrido en Godoy Cruz.

Luis Martín Farías, de 30 años, está acusado de haber golpeado al hijo de su pareja —un niño de 3 años— y causarle una fractura grave. Enfrenta una imputación por lesiones graves y arriesga una pena de entre uno y seis años de cárcel.

Durante la primera jornada declararon varios testigos que aportaron detalles sobre el hecho y el contexto familiar de quienes convivían en una vivienda de Villa Hipódromo. El debate continuará en los próximos días, y se espera que el tribunal emita su sentencia antes de fin de semana.

El episodio que dio origen a la causa

De acuerdo con la acusación, el 1 de julio de 2021, Farías se encontraba junto a su pareja y los hijos de ella en la casa que compartían. La mujer salió unos minutos a comprar al kiosco con su beba de tres meses, y al regresar halló a su hijo de tres años en el suelo, llorando y sujetándose una pierna.

El hombre le dijo que el niño se había caído de la silla, pero al llegar al Hospital Humberto Notti, los médicos detectaron una fractura de cadera, por la cual debió ser operado en dos ocasiones.

Las sospechas de maltrato

Las dudas sobre el relato del acusado surgieron cuando el menor, según el testimonio de su madre, aseguró que su padrastro le había “pegado una patada” y “le hizo pupa”.

Un peritaje médico confirmó que la lesión no era compatible con una caída accidental, sino con un traumatismo externo de mayor fuerza.

Además, una encuesta ambiental reveló que vecinos y allegados habían observado episodios de violencia previa contra el niño. Incluso, algunos mencionaron que el menor relataba que su padrastro lo hacía dormir “en la cucha del perro”.

Una salida judicial que fue rechazada

Meses atrás, el acusado intentó cerrar el expediente penal mediante un acuerdo económico: propuso pagar $100.000 en tres cuotas para evitar el juicio.

Sin embargo, tanto el fiscal Gustavo Pirrello como la asesora del menor rechazaron esa posibilidad, por lo que la causa siguió su curso hasta llegar a debate oral.

El proceso continuará esta semana y se espera que la sentencia se conozca en los próximos días.

También puedes leer

Política de Defensa

Cuestionamientos a la gestión de Luis Petri en Defensa, según análisis nacional

Descuartizadas

La Justicia Federal investigará el caso del triple crimen con sello narco

Sufrió una fractura

Comenzó en Mendoza el juicio por un caso de maltrato infantil a un niño de 3 años

Suspensión de clases

Amenaza de tiroteo en un colegio religioso de Ciudad generó alarma

Pensando el 2027

Ulpiano Suarez, el intendente con mejor imagen del país que podría suceder a Cornejo

Contingencias climáticas

Mendoza termina la lucha antigranizo: el Gobierno apuesta por asistencia directa

Te puede interesar

Celebra su día

La mayor comunidad en apoyo a refugiados es argentina

Política de Defensa

Cuestionamientos a la gestión de Luis Petri en Defensa, según análisis nacional

Descuartizadas

La Justicia Federal investigará el caso del triple crimen con sello narco

Sufrió una fractura

Comenzó en Mendoza el juicio por un caso de maltrato infantil a un niño de 3 años

Suspensión de clases

Amenaza de tiroteo en un colegio religioso de Ciudad generó alarma

Pensando el 2027

Ulpiano Suarez, el intendente con mejor imagen del país que podría suceder a Cornejo

Contingencias climáticas

Mendoza termina la lucha antigranizo: el Gobierno apuesta por asistencia directa

DGE

Mendoza bloqueó el acceso a Roblox en todas las escuelas por seguridad digital

Contingencias Climáticas

El Gobierno de Mendoza prestará aviones a San Rafael para reforzar la lucha antigranizo

Supuesto ofrecimiento

Lourdes Arrieta desmintió que LLA le haya ofrecido volver: “Es información falsa”

Hockey sobre patines

Andes Talleres e IMPSA son campeones panamericanos en San Juan

Valle de Uco

La Cámara de Comercio de Tunuyán celebra su 64° aniversario mirando el futuro

Inseguridad vial

Dos muertos tras un choque frontal entre camiones en la Ruta 7

Millones y doble vida

El falso médico chileno que montó una clínica fantasma en Mendoza: estafa a obras sociales

Rugby

Marista es tricampeon del Cuyano 2025 tras vencer a Mendoza

Cronograma electoral

Seis municipios de Mendoza volverán a las urnas en febrero: qué se vota y cómo será

Obra Pública

Empresarios de la construcción piden sostener el roll over para en Mendoza

San Rafael

Un joven murió tras un vuelco en la Ruta 143 y tres acompañantes resultaron heridos

Estado del tiempo

Vuelven las tormentas a Mendoza: se esperan lluvias, viento y posible granizo

Minería local

De 10 mil a 234 mil hectáreas: el proyecto de litio se expande en el Sur de Mendoza