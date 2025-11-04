Felipe Contepomi citó nuevamente a Gonzalo Bertranou (foto), además de a Rodrigo Isgró y Juan Martín González, para el inicio de la ventana de noviembre.
Luego de los tres días en los cuales se concentró en Londres, el seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, estuvo reunido en Cardiff con vistas al comienzo de su gira europea durante este mes.
Los Pumas visitarán el próximo domingo a Gales y en el plantel nacional figuran los mendocinos Gonzalo Bertranou, Juan Martín González y Rodrigo Isgró.
LO QUE VIENE 9/11 vs Gales en Cardiff (12:10) 16/11 vs Escocia en Edimburgo (12:10) 23/11 vs Inglaterra en Londres (13:10 LOS LESIONADOS
LOS LESIONADOS
Tomás Albornoz, Gonzalo García, Joel Sclavi, Lucio Cinti, Franco Molina, Pedro Rubiolo y Benjamín Grondona.
SE SUMA
El santiagueño Bautista Pedemonte.
EL LISTADO DE CONVOCADOS
Los forwards
Matías Alemanno, Francisco Coria Marchetti, Pedro Delgado, Efraín Elías, Thomas Gallo, Juan Martín González,
Santiago Grondona, Marcos Kremer, Pablo Matera, Julián Montoya, Joaquín
Oviedo, Bautista Pedemonte, Guido Petti, Tomás Rapetti, Ignacio Ruiz,
Mayco Vivas y Boris Wenger.
Los Backs
Simón Benítez Cruz, Gonzalo Bertranou, Mateo Carreras, Santiago Carreras, Santiago Chocobares, Bautista Delguy, Benjamín Elizalde, Rodrigo Isgró, Juan Cruz Mallía, Ignacio Mendy, Matías Moroni, Agustín Moyano, Justo Piccardo, Gerónimo Prisciantelli y Nicolás Roger.