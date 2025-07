Dicen defender los intereses de sus feudos y sus subditos, y bajo ese relato buscan perpetuarse y mantener su poder, su feudo.

Por CAROLINA JACKY / Se olvidaron de sus feudos y sus subditos cuando dieron su voto para leyes que avanzaron sobre jubilados, discapacitados, minorías, medio ambiente, y muchos de esos derechos por los cuales no hace mucho decían defender para ganar elecciones.

Hoy parece que para ganar elecciones y mantener su poder necesitan aliarse con LLA, y en todo momento pensaron que así iba a ser.

NI PRINCIPIOS NI VALORES

Es lo que no tienen estos señores feudales, y por eso los desprecia el León.

Es tan evidente su desesperación por mantener el poder, “la casta”, que terminan dando la razón al León, son despreciables, y el pueblo lo percibe, y vota en consecuencia, despreciándolos.

Creyeron que Milei y su hermana actuarían igual.

Despreciaron pública y privadamente a Karina porque en algún momento de su vida se dedicó a hacer tortas, así dicen, pero no se preguntaron si mientras las horneaba no leía a Maquiavelo.

Algo esta claro, LLA tiene claro hacia donde va, podes compartir o no sus principios y valores, pero están claros, y su conducta responde a ellos. Nada hará que cambien, nada se dobla, antes se rompe.

En estos días en Mendoza hemos visto dirigentes de Cambia Mendoza, especialmente de la UCR realizando declaraciones que un radical de tiempos de Balbín e Illia me resumió de la siguiente manera: “La falta en la dirigencia en general de estos valores que referís esta generando una desconposicion de la sociedad cuyas consecuencias generales resultan imprevisbles. Todo vale, el pragmatismo de cada uno justifica su conducta pero no al pragmatismo y la conducta del otro que no contempla tus intereses. Este pragmatismo se consigue en rollos de 74 metros de papel”

Nunca más claro para los que sepan leer y comprender el texto.

LA OPCIÓN DE LA GENTE

Frente a esta decadencia de gran parte de la dirigencia que solo piensa en ellos y en sus intereses, que hacer?

El ciudadano preocupado por su día a día quiere terminar con el feudalismo y con los señores feudales.

Una vez dijo “se vayan todos”, después voto para “sacar la casta”, hoy parece que viene contra esa dirigencia que siempre se dobla para su lado, que nunca se rompe por los principios y valores, nunca se rompe ni juega por la gente.

Hoy el espectáculo que da la dirigencia radical, contraria a los valores y principios que llevaron adelante los Balbín, Illia o Alfonsín, equivocados o no, pero fieles a ellos, algo que hoy solo parece cumplirse en LLA, por eso logran el favor de la gente.

No me extiendo a otras opciones, más desprestigiadas, y socias en algunos casos de los señores feudales, con sus propios y bajos intereses, porque no cuentan ni en las encuestas, ni en las que pagan para salir mejor.

Donde está el partido o el frente que defienda principios y valores que propuestos al pueblo mañana, se cumplan,

Sin importar con quien se negocie, porque en política siempre vamos a encontrar los que se doblan y abandonan sus promesas, el objetivo es avanzar en la dirección propuesta.

Cuando volverán esos dirigentes que no piensen en solo llegar al poder por el poder mismo, o de cualquier cosa para sostenerse y no perder sus privilegios.

Cuando aparececerán aquellos que no les importe defender derechos y garantías, y si no están de acuerdo con el León que se planten frente a él con ideas, con ideología, y el pueblo decidirá, para bien o para mal.

Y si están de acuerdo con el León, porque no pintarse de violeta o del color que sea para llevar adelante sus ideas.

“A los tibios Dios los vomita” (Apocalipsis 3:16) y yo diría que acá en Mendoza y en Argentina, “los vomita el pueblo” con el voto, y es lo que hoy se advierte en las verdaderas encuestas.

La Rosada ya tomó una decisión, algunos perderán sus privilegios, muchos más su pauta y su sobre provincial.

La Rosada tiene un plan, y ese plan no contempla a traidores y reclama obediencia plena, o GUILLOTINA.CONTRA LOS SEÑORES FEUDALES

