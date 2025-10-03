Producto del fuerte impacto entre dos camiones que chocaron de frente el cruce a Chile se encontró interrumpido temprano. Afortunadamente, los conductores se encuentran fuera de peligro.

Un choque frontal entre dos camiones en alta montaña mantuvo interrumpido el paso a Chile en las primeras horas de este viernes.

El accidente ocurrió en Ruta 7, a tres kilómetros del ACI Uspallata. Dos camiones se vieron involucrados en el accidente que ocurrió en las primeras horas de este viernes.

Uno de los vehículos de carga envistió al otro de costado provocando el vuelco de este en la arteria internacional.

Ambos conductores fueron asistidos por personal médico. La ruta estuvo totalmente cortada en su tránsito.

Se coordinó el corte del tránsito vehicular con el coordinador del A.C.I. para salidas de camiones y vehículos particulares, lo propio se hace desde alta montaña para realizar los anillos de seguridad. Se alertó a Vialidad Nacional.

En el lugar trabajó personal de Gendarmería Nacional, ambulancia, Guardia Urbana de la Municipalidad de Las Heras y Vialidad Nacional.

Afortunadamente, los conductores se encuentran fuera de peligro.