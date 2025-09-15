Noticias Mendoza

Mendoza
Aguas Mendocinas

Cortarán el agua potable en Mendoza por trabajos de empalme

Aguas Mendocinas anunció un nuevo corte de agua potable programado para este martes 16 de septiembre en la Ciudad de Mendoza por tareas de empalme de redes.

Aguas Mendocinas informó un corte de agua programado en Ciudad de Mendoza. El suministro será interrumpido este martes 16 de septiembre, entre las 9:00 y las 20:00, debido a tareas de empalme de redes.

El corte afectará la zona comprendida entre las calles Belgrano y San Martín, y desde Pedro Molina hasta Las Heras.

Recomendaciones de Aguas Mendocinas:

  • Mantener una reserva de agua potable embotellada (mínimo 2 litros por persona).
  • Cuidar la reserva de agua en el tanque domiciliario.
  • Evitar el uso de mangueras e hidrolavadoras, ya que está prohibido las 24 horas, los 365 días del año para el lavado de veredas y vehículos.
  • Controlar y reparar goteras en canillas y pérdidas en inodoros.

