Aguas Mendocinas informó un corte de agua programado en Ciudad de Mendoza. El suministro será interrumpido este martes 16 de septiembre, entre las 9:00 y las 20:00, debido a tareas de empalme de redes.
El corte afectará la zona comprendida entre las calles Belgrano y San Martín, y desde Pedro Molina hasta Las Heras.
Recomendaciones de Aguas Mendocinas:
- Mantener una reserva de agua potable embotellada (mínimo 2 litros por persona).
- Cuidar la reserva de agua en el tanque domiciliario.
- Evitar el uso de mangueras e hidrolavadoras, ya que está prohibido las 24 horas, los 365 días del año para el lavado de veredas y vehículos.
- Controlar y reparar goteras en canillas y pérdidas en inodoros.