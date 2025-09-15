Aguas Mendocinas anunció un nuevo corte de agua potable programado para este martes 16 de septiembre en la Ciudad de Mendoza por tareas de empalme de redes.

El corte afectará la zona comprendida entre las calles Belgrano y San Martín, y desde Pedro Molina hasta Las Heras.

Corte programado en Ciudad de Mendoza

Recomendaciones de Aguas Mendocinas: