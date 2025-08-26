El intendente de Godoy Cruz reconoció en el programa Sin Verso la necesidad que tienen los vecinos de un Estado presente, “pero no de uno bobo, sino de uno moderno”.

Los vecinos que son gobernados bajo distintas gestiones municipales en Mendoza están demostrando una necesidad creciente de tener a un Estado cada vez más presente, aunque de una administración cada vez más moderna que no solamente se ocupe de las tareas de alumbrado, barrido y limpieza.

Así lo dejó claro Diego Costarelli, intendente de Godoy Cruz, departamento que integra a las comunas contempladas en lo que se conoce como el Gran Mendoza.

El jefe comunal fue entrevistado en el programa Sin Verso (lunes a viernes, de 9 a 12, por FM 91.7 y Ciudadano_News en Twitch), por los periodistas Gabriel Landart y Rebeca Miranda. “Creo que la gente sabe lo que necesita y lo más cercano es el intendente“, definió el dirigente radical.

“Hay cosas que nosotros tenemos que hacer cada día más. No solamente en Godoy Cruz, donde hay más de 200 mil personas, sino que le pasa a todos los intendentes y eso tiene que ver con la modificación del Estado. Porque la gente espera que le solucionen lo más rápido posible“, dijo.

Costarelli aclaró que “siempre, los intendentes tratamos de hacer más cosas como en el tema de la seguridad, donde estamos muy involucrados. Hoy las jurisdicciones están rotas. Y es la misma sociedad la que nos va llevando a eso. La verdad es que la centralidad de los intendentes está creciendo a pasos agigantados. Lo digo por la experiencia que nos toca vivir en el día a día“.

Diego Costarelli en el programa Sin Verso, entrevistado por Rebeca Miranda y Gabriel Ladart.

“Hoy tenemos un municipio que tiene la menor cantidad de empleados públicos según la concentración de la población en la provincia. Nosotros tenemos unas 220 mil personas que duermen en Godoy Cruz, además de quienes hacen interacciones de personas que vienen al departamento a realizar sus tareas diarias”, marcó.

Explicó que, “en mi caso, hablo con los vecinos por las redes sociales. Tengo una interacción con los vecinos que le piden al intendente absolutamente de todo. Por eso implementamos el programa Godoy Cruz más policía con la compra de 10 móviles para realizar patrullajes. En ese caso, 18 policías pasaron a trabajar en Godoy Cruz, a quienes les paramos servicios extraordinarios“.

Señaló que, “con esto no es que mermen los reclamos. Empezamos a fines de enero con este programa y ya tenemos más de 70 personas que hemos identificado nosotros y una vez liberados les hacemos seguimiento. En mi caso no creo que sea útil la guardia urbana. Por eso es que tenemos policías armados que trabajan en Godoy Cruz“.

Y añadió Diego Costarelli: “Tuvimos una casa abandonada con autos abandonados en Godoy Cruz con personas durmiendo en el interior con cosas robadas. Cuando se los entrevistó nos enteramos de que el dueño de la casa les alquilaba los autos para pernoctar. Eso se logró visibilizar gracias a los policías que trabajan en Godoy Cruz. Todas esas cosas que parecen minúsculas son las estamos encarando“.

“Otras de las medidas están dadas por otras casas abandonadas que las estamos tapiando siempre con un acuerdo con los mismos vecinos. Porque el municipio no tiene consentimiento para ingresar a una vivienda particular“, consideró.

Remodelación del Estadio Feliciano Gambarte

El Gambarte volvió a ser la casa de Godoy Cruz.

Costarelli reconoció que, “el impacto vecinal con la reinauguración del Estado Feliciano Gambarte solamente hemos tenido una denuncia por unos espacios de estacionamiento que fueron ocupados en un momento y que no estaban dispuestos para eso. Creo que ahí hubo una falta de comunicación“.

“En el caso del partido con Mineiro abrimos el estadio antes sin tener la información de cuántos brasileros iban a venir. A todos los grupos de vecinos cercanos al estadio les molestó los cortes que implementamos. Esto es partido a partido. No es una batalla ganada. En el partido de ayer los policías detuvieron a personas que quisieron hacer estacionamientos clandestinos“, manifestó.

Y aseguró tajante: “Nosotros no cedimos ante la idea de que los barras iba a administrar los estacionamientos y por eso es que hubo detenidos. Esto lo vamos mejorando de a poco. Al igual que la limpieza que se debió hacer más rápido ni bien salen las personas del Gambarte. Pero es verdad que el municipio tiene el cien por ciento de las herramientas para hacer solo un operativo de seguridad“.

“En todo esto tenemos que aprender y por eso nos dimos cuenta de que teníamos que limpiar a las 12 de la noche, esperando que saliera toda la gente después del partido. También hay que comunicar cuando les pedimos que no tiren basura en la vía pública. Eso lo hacemos nosotros con cuadrillas de limpieza propias“, agregó.

Según Costarelli la gente demanda cada vez a “un Estado presente pero moderno”.

Valoró que, “en el caso del club, tenemos buena relación y vemos que han hecho una fuerte inversión en cámaras de seguridad y otras iniciativas. Y en cuanto a los espacios públicos, ahora vamos a avanzar en la vinculación con Costanera. Eso va a ayudar a descomprimir el tránsito en el microcentro de Godoy Cruz“.

Turismo, educación y salud en un Estado moderno

El intendente Costarelli además anticipó: “Estamos con un plan de obras de gran envergadura de largo plazo con el fin de incentivar la explotación del turismo con el fin de mejorar la zona del Espacio Verde Menotti Pescarmona. Es una etapa a ser resuelta durante los próximos años. Es un programa muy ambicioso, con una muy fuerte inversión“.

“Personalmente, esto lo hago porque he tomado el camino de contestar a todos los reclamos con el teléfono hasta altas horas de la noche. Estoy concentrado en la nueva agenda que ya está pasando, como la inversión que estamos haciendo en el Centro de Salud del Barrio Fuchs”, valoró.

Y repasó: “Diariamente, ese centro recibe cientos de pedidos de turnos de atención médica. Ahí va gente tanto con obra como sin obra social. Estamos haciendo salud también en el municipio. Tenemos dos ecógrafos y profesionales de la salud como en el Barrio La Gloria que atienden a los vecinos del lugar“.

La obra en el Centro de Salud del Barrio Fuchs abarca una superficie de 470 m2, la cual ha requerido una importante inversión de casi $180 millones.

En contraste con la política del Javier Milei

Costarelli admitió que, “todo el tiempo, la gente nos requiere más como Estado. Pero no el Estado bobo con 400 mil empleados. Tenemos intervención en salud, en seguridad y por eso es que hacemos intervención en distintas áreas. Y para poder llegar con el Estado presente, Godoy Cruz ya viene trabajando desde hace varias buenas gestiones municipales“.

“Para mal o para bien estoy todo el día con los vecinos, recorro los comercios, me tomo un café con la gente, reviso como se están limpiando las cunetas y de esa manera tratamos de asistir a todas las inquietudes. Hay muchos reclamos que yo personalmente me ocupo en forma personal”, amplió.

Advirtió que, “también estoy luchando mucho para que la gente pueda entender a este Estado nuevo. Porque no puedo atender a 220 mil personas en forma personal. Por eso necesito saber lo que sucede, qué pasa con los árboles, por ejemplo. La poda en Mendoza es fundamental, nosotros la hacemos en forma permanente“.

“En Godoy Cruz hace 25 años que gobernamos y hoy estamos orgullosos de la obra pública y privada con la que se logró el Espacio Arizu. Y lo estamos porque el sector privado es el que genera el trabajo genuino“, destacó.

Finalmente, el jefe comunal se esperanzó, “en ver como imaginamos de la Mendoza que viene. La gente está harta de las peleas de los políticos. No se conectan los políticos con el periodismo. No es solamente que los políticos tenga que adaptarse a los nuevos tiempos, también lo tiene que hacer el periodismo. Hoy se menosprecian los hechos y pasa que el periodismo opina sobre una realidad paralela. Hay que opinar sobre los hechos”.