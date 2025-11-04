Noticias Mendoza

Crece la desigualdad del transporte en Mendoza: pagar el doble por el mismo boleto

El senador peronista Mauricio Sat advirtió que el sistema de tarifas del transporte público en Mendoza “en lugar de incluir, excluye”. Propone una ley para equiparar el costo del boleto en toda la provincia y revertir el impacto social que provoca deserción educativa y laboral.

La desigualdad en el costo del transporte público entre el Gran Mendoza y la zona Sur se ha convertido en un problema estructural. Según denuncias de usuarios y autoridades locales, muchos estudiantes se ven obligados a abandonar sus estudios y trabajadores a dejar sus empleos por no poder afrontar el valor del boleto.

Ante este escenario, el senador justicialista, Mauricio Sat, presentó un proyecto de ley para establecer una tarifa plana provincial, con el fin de eliminar una diferencia que calificó como “injustificable”.

Pagar el doble por el mismo recorrido

El legislador explicó que la brecha tarifaria no responde a razones técnicas ni de distancia. Mientras en el Gran Mendoza un viaje de 22 kilómetros cuesta cerca de $1.000, un trayecto similar en el sur —como el de Salto de las Rosas al centro de San Rafael— alcanza $2.300.
“Es una diferencia del 60% al 190%, sin justificación real”, señaló Sat.

La disparidad se debe a que el área metropolitana opera con tarifa plana urbana, mientras el Sur aún mantiene un sistema obsoleto de tarifas de media y larga distancia.

“En lugar de generar accesibilidad, genera exclusión”

Sat fue tajante al remarcar el costo social que produce esta inequidad:

“El transporte, que debería ser una herramienta de inclusión, se ha transformado en una barrera. En vez de generar accesibilidad, está generando exclusión”.

El legislador compartió casos concretos: jóvenes que abandonaron sus carreras universitarias y trabajadoras que dejaron sus empleos porque el gasto diario en pasajes superaba sus ingresos.

Un plan progresivo y la falta de voluntad política

El proyecto reconoce que no se pueden modificar de inmediato los contratos de concesión, por lo que propone un plan progresivo para que la tarifa plana sea obligatoria en futuras licitaciones.

“No hay voluntad política para resolverlo. Lo que debemos hacer es generar esa voluntad y construir un plan que puede llevar cinco o diez años”, afirmó Sat.

El objetivo, explicó, no es imponer un “capricho político”, sino abrir el diálogo sobre un derecho básico que impacta en la educación, la salud y el trabajo.

Hacia un transporte más justo

Sat sostuvo que equiparar el costo del boleto en toda la provincia podría requerir ajustar los subsidios nacionales y provinciales o incluso revisar el valor en el área metropolitana, siempre que todos los mendocinos paguen lo mismo por distancias comparables.

“Pasan los años y la situación es cada vez más compleja. Lo que necesitamos es empezar a discutirla”, cerró.

El proyecto busca instalar el debate y avanzar hacia un modelo de transporte más equitativo y accesible para toda Mendoza.

Controversia social

Miles de mendocinos enfrentan una desigualdad diaria cada vez que suben a un colectivo. El desafío: que el transporte vuelva a incluir, no a excluir.

