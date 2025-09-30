Un caño cloacal colapsó en Carrodilla y provocó el hundimiento de la calzada. Cortaron la mano hacia el norte y el tránsito presenta largas demoras

Un socavón generado por el colapso de un caño cloacal de los años 70 provocó el corte total de la mano norte del Acceso Sur, entre Juan José Paso y Rawson, a la altura de Carrodilla, en el límite entre Luján y Godoy Cruz.

Desde Vialidad Nacional informaron que habían advertido previamente sobre el riesgo en esa zona, pero el hundimiento ocurrió antes de que comenzaran las obras. (Foto: Muni Luján de Cuyo)

La rotura ocurrió el lunes por la tarde, y según informaron desde Aguas de Luján, las obras de reparación demorarán al menos cinco días. Después de eso, se intervendrá también la mano sur, por lo que habrá más cortes en los próximos días.

Por reclamos relacionados al incidente, los vecinos pueden comunicarse con el municipio al 147

La mano hacia el sur sigue habilitada, pero hay demoras de hasta 4 kilómetros en horas pico. El tránsito es desviado por la lateral del Acceso, con retome en Ruta 40. Policía y Preventores de Luján trabajan en los desvíos.

“Pedimos a los conductores salir con más tiempo, manejar a baja velocidad y mantener la distancia”, indicó Miguel Sara, director de Tránsito de Luján.

Vías alternativas sugeridas:

Desde el este : calle Terrada o Vieytes .

: calle o . Desde el oeste: Corredor del Oeste o San Martín.

