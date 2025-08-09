El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, recorrió a la Expo Educativa 2025 en su día de cierre y dialogó con estudiantes alentándolos a seguir formándose.

La Ciudad de Mendoza se convirtió en el centro provincial de la orientación vocacional con una nueva edición de la Expo Educativa que tuvo lugar en La Báscula de la Nave Cultural.

El evento reunió a miles de jóvenes y adultos de toda la provincia interesados en conocer la oferta académica de universidades e institutos de educación superior, tanto públicos como privados. El intendente Ulpiano Suarez participó del cierre, dialogando con los asistentes y motivándolos a seguir sus proyectos de vida a través de la educación.

Durante la jornada de cierre, Suarez compartió su experiencia personal, contándoles a los jóvenes que él mismo se mudó desde San Carlos para estudiar en la capital. Además de inspirarlos a través de su historia, aprovechó la oportunidad para invitarlos a una próxima capacitación gratuita sobre inteligencia artificial que lanzará el municipio.

El stand de “Juventudes y Ciudad Universitaria” (CU) fue uno de los más populares del evento y, según Maxi Garrido, Coordinador de Juventudes de la Ciudad de Mendoza, se asesoró a jóvenes de toda la provincia sobre programas de formación y herramientas de empleabilidad.

El espacio también ofreció orientación vocacional y talleres de técnicas de estudio, generando un gran interés entre los más de 20 mil asistentes que participaron.

Aunque la feria ha concluido, la información sobre la oferta académica sigue disponible para todos los interesados, ya que pueden acceder al portal oficial de la Expo Educativa en cualquier momento del año para conocer más sobre carreras, oficios y orientación vocacional.