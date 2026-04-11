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Mendoza será sede de la Copa Sudamericana de Fútbol Fusión

La provincia se prepara para recibir un evento deportivo internacional innovador: la Copa Sudamericana de Fútbol Fusión, que reunirá a seleccionados de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay en una jornada cargada de acción y entretenimiento.

Cruz, donde cada equipo mostrará lo mejor de esta disciplina en constante crecimiento. La propuesta no solo apunta a lo deportivo, sino también a ofrecer una experiencia integral para toda la familia.

La actividad comenzará con un torneo infantil de exhibición y continuará con los encuentros principales del certamen. Además, el público podrá disfrutar de degustaciones de vinos, food trucks, servicio de catering, música en vivo, sorteos y distintas propuestas recreativas.

El evento es organizado por la Asociación Argentina de Fútbol Fusión, con el respaldo de la FIFF (Federación Internacional de Fútbol Fusión) y el acompañamiento de la Fundación Cubo Dorado, que colabora para hacer posible esta iniciativa en la provincia.

La entrada será solidaria: se solicitará la donación de un alimento no perecedero, que luego será destinado a comedores comunitarios.

Quienes deseen obtener más información o realizar reservas pueden comunicarse al 2613351776 o seguir la cuenta oficial de Instagram @futbolfusionoficial.

Una disciplina en crecimiento

El Fútbol Fusión es un deporte creado en 2017 por el exjugador mendocino Matías García. Combina características del fútbol, vóley, squash y tenis, y se practica en canchas octogonales vidriadas que permiten el uso de las paredes, lo que genera un juego dinámico, continuo y de alta intensidad.

Con una propuesta moderna e inclusiva, esta disciplina continúa expandiéndose y posicionándose como una de las alternativas más atractivas dentro del panorama deportivo actual.

Gentileza: Rodrigo Olmedo

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