Orgullo mendocino: dos jueces convocados a los Juegos Olímpicos de la Juventud

La gimnasia argentina celebra una destacada noticia: Agustina Álvarez y Franco Gutiérrez fueron convocados como jueces para los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud. Ambos expresaron su emoción por este logro que corona años de esfuerzo, formación y compromiso con el deporte.

La designación de dos jueces mendocinos para los Juegos Olímpicos de la Juventud marca un hito tanto a nivel personal como para la gimnasia de Mendoza y del país. Se trata de un reconocimiento al trabajo sostenido, la capacitación internacional y la experiencia acumulada en competencias de alto nivel.

¿Quiénes son los jueces argentinos convocados a los Juegos Olímpicos de la Juventud?

Agustina Álvarez inició su camino en 2017 y, desde entonces, ha construido una sólida carrera como jueza en la gimnasia artística. Su crecimiento fue progresivo, superando evaluaciones y escalando categorías hasta alcanzar el máximo nivel.

“Estoy muy contenta, todavía me cuesta un poco creerlo, pero realmente feliz”, expresó tras conocer la noticia. Además, destacó que siempre tuvo el objetivo claro: “Más que esperarlo, lo deseaba. Sabía que dependía de muchos factores, pero hice todo lo que estaba a mi alcance para ser elegible”.

Por su parte, Franco Gutiérrez también vivió el anuncio con entusiasmo. “Son eventos en los que uno siempre sueña con participar”, aseguró. Tras retirarse como gimnasta, decidió seguir vinculado al deporte desde otro rol, consolidándose como juez.

¿Cómo se eligen los jueces para este tipo de competencias internacionales?

La selección de jueces para competencias como los Juegos Olímpicos de la Juventud depende de múltiples factores técnicos y evaluativos.

Entre los principales criterios se destacan:

Categoría internacional alcanzada

Resultados en exámenes internacionales

Evaluación del comité técnico de la federación internacional

Experiencia en torneos de alto nivel

En este sentido, el recorrido de ambos fue clave. Franco Gutiérrez cuenta con más de una década como juez en el ámbito metropolitano. Durante el ciclo olímpico anterior rindió su primer examen internacional, y en el actual redobló la apuesta.

“El objetivo era dar un salto de calidad. Estudié mucho para el examen internacional y por suerte me fue muy bien, lo que me abrió esta puerta”, explicó.

¿Qué rol tuvo Mendoza en la formación de estos jueces?

La provincia de Mendoza fue un pilar fundamental en la carrera de Agustina Álvarez, quien se desempeña como jueza en la Federación mendocina de Gimnasia Artística.

Desde ese lugar, ha representado a la provincia en torneos nacionales e internacionales, consolidando su perfil técnico y ganando experiencia en competencias de alto nivel.

Su crecimiento refleja también el desarrollo de la gimnasia en Mendoza, que continúa posicionándose con representantes en distintos ámbitos del deporte.

¿Qué son los Juegos Olímpicos de la Juventud y quiénes participan?

Los Juegos Olímpicos de la Juventud son una de las competencias más importantes a nivel internacional para atletas jóvenes.

En el caso de la gimnasia artística, participan deportistas de entre 14 y 15 años, lo que convierte al torneo en una plataforma clave para futuras figuras del deporte olímpico.

La presencia de jueces argentinos en este tipo de competencias no solo jerarquiza al país, sino que también fortalece su integración en el sistema deportivo internacional.

¿Qué experiencia reciente suma Agustina Álvarez en el plano internacional?

En paralelo a esta designación, Agustina Álvarez formó parte de una competencia internacional junto a la Selección Argentina.

Viajó a Luxemburgo para participar del Luxembourg Open 2026, donde el equipo nacional obtuvo un destacado cuarto puesto.

En ese torneo también se destacó la participación de la gimnasta mendocina Delfina Estoco, quien logró:

9° puesto en All Around

Clasificación a la final de paralelas

Durante esa competencia, Álvarez se desempeñó como jueza, sumando una experiencia clave en el ámbito internacional.

¿Por qué esta designación es importante para la gimnasia argentina?

La convocatoria de Agustina Álvarez y Franco Gutiérrez representa mucho más que un logro individual.

Se trata de un reconocimiento al nivel técnico de los jueces argentinos, al trabajo de formación que se realiza en el país y al crecimiento sostenido de la disciplina.

Además, posiciona a Argentina dentro del circuito internacional no solo a través de sus atletas, sino también mediante profesionales que cumplen roles clave en la evaluación y el desarrollo de las competencias.

Este tipo de designaciones también abre puertas a futuras generaciones, que ven en estos referentes un camino posible dentro del deporte, más allá de la competencia como atletas.