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Milei reaccionó tras la inflación de marzo en Argentina: qué dijo y por qué preocupa el 3,4%

El presidente Javier Milei cuestionó el dato del Indec y anticipó que analizará la suba de precios en un discurso clave. La inflación de marzo fue del 3,4%, el nivel más alto en casi un año, y el acumulado del primer trimestre ya alcanzó el 9,4%.

El presidente Javier Milei, reaccionó con dureza luego de conocerse el dato de inflación de marzo en la República Argentina, informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. El índice de precios al consumidor se ubicó en 3,4%, generando preocupación en el Gobierno por el freno en la desaceleración inflacionaria que se venía registrando en meses anteriores.

¿Qué dijo Milei tras conocerse la inflación de marzo?

Tras la publicación oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censos, el mandatario utilizó su cuenta en la red social X para expresar su malestar por el dato.

“El dato no nos gusta ya que la inflación nos repugna. Sin embargo, hoy elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado y especialmente esperar que a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente”, escribió Javier Milei.

La frase refleja la incomodidad del Gobierno frente a un número que corta la tendencia descendente que había sido uno de los principales ejes del discurso económico oficial en los últimos meses.

El presidente Javier Milei cuestionó el dato del Indec y anticipó que analizará la suba de precios en un discurso clave. La inflación de marzo fue del 3,4%, el nivel más alto en casi un año, y el acumulado del primer trimestre ya alcanzó el 9,4%.

¿Por qué la inflación del 3,4% genera preocupación?

El 3,4% registrado en marzo no solo implica una suba respecto de los meses previos, sino que además se consolida como el valor más alto desde marzo del año pasado, cuando había alcanzado el 3,7%.

Este repunte genera interrogantes sobre la sostenibilidad del proceso de desaceleración inflacionaria que el Ejecutivo venía destacando. Si bien el Gobierno sostiene que existen factores puntuales que explican la suba, el dato impacta directamente en las expectativas económicas.

Además, la inflación continúa siendo uno de los principales problemas estructurales de la economía argentina, con fuerte incidencia en el poder adquisitivo, el consumo y la estabilidad general.

El presidente Javier Milei cuestionó el dato del Indec y anticipó que analizará la suba de precios en un discurso clave. La inflación de marzo fue del 3,4%, el nivel más alto en casi un año, y el acumulado del primer trimestre ya alcanzó el 9,4%.

¿Cuánto acumula la inflación en 2026?

Según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos, la inflación acumulada en el primer trimestre de 2026 ya alcanzó el 9,4%.

Este número refuerza la preocupación sobre la dinámica de los precios en el corto plazo y pone presión sobre las metas económicas del Gobierno.

Tal como había anticipado el medio Mendoza Today, el ritmo inflacionario sigue siendo un desafío clave para la administración de Javier Milei.

¿Qué se espera del discurso de Milei en AmCham?

El Presidente adelantó que abordará este tema en el discurso que brindará ante la AmCham Argentina, un ámbito clave que reúne a empresarios y referentes del sector privado.

Se espera que allí profundice las explicaciones sobre el dato inflacionario, así como también que brinde señales sobre las medidas económicas a futuro.

El mensaje será seguido de cerca por el mercado, inversores y analistas, en busca de definiciones que permitan proyectar el rumbo económico en los próximos meses.

¿Qué impacto tiene este dato en la economía argentina?

El aumento de la inflación en marzo tiene múltiples implicancias:

  • Presiona sobre los salarios y el poder adquisitivo
  • Genera incertidumbre en consumidores y empresas
  • Complica la planificación económica
  • Afecta las expectativas de inversión

En este contexto, el Gobierno enfrenta el desafío de retomar la tendencia descendente de los precios y sostener la confianza en su programa económico.

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