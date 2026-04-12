Autonomía municipal en Mendoza: Cornejo acelera la reforma constitucional para el 22 de abril

El oficialismo busca avanzar con la reforma de la Constitución de Mendoza en Diputados, mientras el PJ analiza frenar el proceso en la Justicia y negociar cambios clave por la mentada autonomía municipal que pretende San Rafael.

La reforma constitucional en Mendoza entra en una semana decisiva por la ahora discutida autonomía municipal y cuyo camino ya ha sido encarado en el departamento de San Rafael por la administración del intendente Omar Félix.

El gobernador Alfredo Cornejo pretende que el proyecto obtenga media sanción el miércoles 22 de abril en la Cámara de Diputados, en lo que será una de las últimas sesiones antes del recambio legislativo. La estrategia comenzará a desplegarse este martes 14, cuando el ministro de Gobierno, Natalio Mema, presente formalmente la iniciativa en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales.

¿Qué busca el Gobierno con la reforma constitucional?

El objetivo central del oficialismo es avanzar con cambios estructurales en la Constitución provincial, con especial foco en las autonomías municipales. Mendoza es una de las pocas provincias que aún no ha implementado plenamente este esquema, por lo que el Ejecutivo pretende saldar una deuda histórica en materia institucional.

El proyecto incluirá fundamentos técnicos, antecedentes de otras provincias y jurisprudencia nacional. La intención es demostrar que el procedimiento elegido es válido y que la Legislatura tiene competencia para avanzar.

¿Por qué el PJ quiere frenar la reforma en la Justicia?

El Partido Justicialista analiza distintas estrategias para bloquear o condicionar el avance del proyecto. Una de las principales cartas es el frente judicial: consideran que existe una “medida de no innovar” derivada de una presentación en la Suprema Corte de Justicia de Mendoza que impediría modificar el estado actual de las cosas.

Desde el oficialismo rechazan esta interpretación y sostienen que el conflicto judicial está limitado a la Carta Orgánica de San Rafael, sin alcance sobre una eventual enmienda constitucional.

¿Qué rol juegan los intendentes y las internas políticas?

El debate no solo divide a oficialismo y oposición, sino que también genera tensiones internas. Algunos intendentes radicales y aliados han manifestado reparos sobre ciertos puntos del proyecto, especialmente la limitación para crear impuestos a nivel municipal.

Por su parte, dirigentes del PJ como Emir Félix buscan sostener la validez de los convencionales ya elegidos, argumentando que hubo una expresión popular que no puede desconocerse.

También aparece en escena la propuesta de Flor Destéfanis, quien sugiere que la Legislatura solo deba ratificar las autonomías municipales, sin intervenir en cada caso de manera individual.

¿Qué cambios propone el oficialismo en las autonomías municipales?

El proyecto apunta a establecer un marco regulatorio para las autonomías, con ciertos límites definidos por la Provincia. Entre los puntos en discusión aparecen:

Restricciones a la creación de nuevos impuestos municipales

Control institucional sobre las cartas orgánicas

Definición del rol de la Legislatura en la aprobación de autonomías

Actualmente, provincias como Neuquén, Chubut, Salta y Tucumán tienen distintos niveles de control político sobre sus municipios, lo que sirve como referencia para Mendoza.

¿Cómo impacta el recambio legislativo en la votación?

Un dato clave es que la Cámara de Diputados actual podría otorgar media sanción, pero la aprobación definitiva quedaría en manos de la próxima conformación del Senado. Esto podría favorecer al oficialismo, ya que el recambio facilitaría alcanzar los dos tercios necesarios.

El calendario es ajustado: tras el tratamiento en comisiones, el objetivo es votar el 22 de abril y luego girar el proyecto a la Cámara Alta después de mayo.

¿Existe posibilidad de acuerdo entre oficialismo y oposición?

Aunque el clima es tenso, hay puntos de coincidencia. Tanto el oficialismo como el PJ coinciden en avanzar hacia las autonomías municipales, aunque difieren en la forma y los límites.

Incluso hubo antecedentes de negociación: años atrás se barajó un acuerdo para aprobar reformas en etapas, alternando iniciativas entre ambos espacios. Sin embargo, ese entendimiento no prosperó.

Hoy, algunos sectores del peronismo no descartan acompañar parcialmente el proyecto, mientras que el Gobierno se muestra dispuesto a introducir modificaciones.

¿Qué otros debates se abren con la reforma?

Además de la autonomía municipal, surgen discusiones paralelas como la coparticipación. El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, propuso un esquema complementario basado en excedentes de recaudación, con criterios de distribución por población, actividad económica y eficiencia.

Este tipo de iniciativas amplía el alcance del debate y anticipa que la reforma no solo será jurídica, sino también económica y política.

Claves del conflicto: qué está en juego

La discusión por la reforma constitucional en Mendoza combina tres dimensiones:

Institucional : la actualización de la Constitución y las autonomías municipales

: la actualización de la Constitución y las autonomías municipales Judicial : el alcance de las decisiones de la Corte y las medidas en curso

: el alcance de las decisiones de la Corte y las medidas en curso Política: las tensiones entre oficialismo, oposición e intendentes

El desenlace dependerá tanto de los votos en la Legislatura como de lo que ocurra en el ámbito judicial y en las negociaciones políticas.