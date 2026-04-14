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Incendio en Guaymallén: decretan la emergencia y suspenden trámites municipales

Tras el incendio en la Municipalidad de Guaymallén, el Ejecutivo decretó la emergencia administrativa, tecnológica y operativa. Se suspendieron trámites y pagos digitales, pero aseguran que los servicios esenciales continúan funcionando con normalidad.

El incendio registrado durante la madrugada de este martes en la Municipalidad de Guaymallén obligó al Ejecutivo comunal, encabezado por Marcos Calvente, a decretar el estado de emergencia administrativa, tecnológica y operativa. La medida busca garantizar el funcionamiento del municipio mientras avanzan las tareas de recuperación de los sistemas afectados.

Desde la comuna explicaron que el objetivo central es sostener la prestación de servicios a la comunidad y acelerar la normalización de la operatoria interna tras los daños ocasionados por el fuego.

¿Por qué se decretó la emergencia en Guaymallén?

La decisión se tomó como consecuencia directa del incendio que afectó parte del edificio municipal y, especialmente, los sistemas tecnológicos.

Según informaron voceros de la Municipalidad de Guaymallén, la emergencia apunta a “garantizar el funcionamiento del municipio y acelerar las acciones necesarias para la recuperación de los sistemas afectados, sin interrumpir la prestación de los servicios”.

En ese marco, el decreto alcanza a todas las áreas municipales y se mantendrá vigente hasta que se restablezca completamente la operatoria digital.

¿Qué trámites están suspendidos tras el incendio?

A raíz del siniestro, se dispuso la suspensión momentánea de todos los trámites y pagos vinculados a tasas y servicios municipales que requieren sistemas digitales.

Entre ellos se incluyen:

  • Tasas por servicios a la propiedad
  • Derechos de comercio (aforo)
  • Tasas administrativas
  • Trámites de obras privadas
  • Servicios de cementerio
  • Multas de tránsito
  • Otros conceptos con operatoria digital

Desde el municipio aclararon que esta medida es temporal y responde a la necesidad de garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de los sistemas.

¿Qué servicios siguen funcionando con normalidad?

A pesar del impacto del incendio, las autoridades aseguraron que los servicios esenciales continúan activos.

Entre ellos:

  • Recolección de residuos
  • Tareas de mantenimiento
  • Atención en territorio
  • Otros servicios operativos clave

Esto permite sostener la asistencia básica a los vecinos mientras se avanza en la recuperación total de la estructura administrativa.

¿Cómo funcionará el municipio durante la emergencia?

Como parte de las medidas adoptadas, la gestión de Marcos Calvente dispuso el regreso transitorio al sistema de expedientes en formato papel.

Esta decisión tiene como finalidad garantizar la continuidad de los procesos administrativos mientras se restablecen los sistemas digitales dañados.

Además, el decreto habilita:

  • La agilización de procesos administrativos
  • La posibilidad de realizar contrataciones directas por razones de urgencia

El objetivo es acelerar la recuperación de los servicios afectados en el menor tiempo posible.

¿Qué daños provocó el incendio en la Municipalidad?

Por el momento, no hay un informe definitivo sobre el impacto material del incendio.

Sin embargo, desde la Municipalidad de Guaymallén indicaron que, gracias a la infraestructura del edificio y al rápido accionar de los equipos de emergencia, el daño quedó circunscripto al tercer piso del palacio municipal.

Actualmente, continúan las tareas de evaluación para determinar el alcance total de las pérdidas.

¿Cuál fue la causa del incendio en Guaymallén?

Las causas del siniestro aún están bajo investigación.

De acuerdo a la información oficial, peritos especializados trabajan en el análisis técnico del hecho, cuyos resultados podrían conocerse en un plazo aproximado de 48 horas.

No obstante, la principal hipótesis indica que el origen del incendio podría estar vinculado a una falla eléctrica en el data center del municipio, algo que deberá ser confirmado o descartado por los informes correspondientes.

¿Qué tareas se realizan para normalizar la situación?

Desde el primer momento, el municipio activó protocolos de emergencia para reorganizar su funcionamiento interno.

Actualmente, se llevan adelante:

  • Tareas de limpieza en el área afectada
  • Reubicación de dependencias comprometidas
  • Trabajo técnico para recuperar los sistemas digitales

Las autoridades indicaron que se trabaja intensamente para restituir la funcionalidad del municipio y su capacidad de respuesta digital hacia los vecinos.

Además, adelantaron que se informarán de manera progresiva los avances en la normalización de los servicios, tanto a través de medios de comunicación como de canales oficiales.

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