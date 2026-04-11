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Una gran propuesta

Gimnasio Gym Planet llega a cambiar el mercado tradicional

Una nueva propuesta de entrenamiento llega para transformar la experiencia en gimnasios, con espacios diseñados en torno a las necesidades de sus alumnos y un ambicioso plan de expansión.

Al mercado de los gimnasios llega una nueva propuesta que tiene como objetivo entregar una experiencia diseñada en torno a lo que realmente buscan sus alumnos.

Se trata de Gym Planet, que presentó sus nuevas instalaciones en el segundo piso del Mall Paseo Quilín, ubicado en la comuna de Peñalolén, Chile,  una sucursal que se suma a un proyecto que pretende convertirse en el más grande del vecino país.

“Partimos con cuatro locales y, de aquí a fin de año, la meta es alcanzar cincuenta, tanto en la Región Metropolitana como en otras regiones del país. Además, se implementarán nuevas tecnologías para potenciar las evaluaciones y el seguimiento del progreso de los alumnos, para estar a la altura de lo que merece el público”, señala el director deportivo de Gym Planet, Daniel Bretti. 

El ejecutivo añade que “queremos entregar una experiencia de alto nivel, y nos distinguimos por una atención personalizada. No buscamos dejar solos a los alumnos, sino que acompañarlos desde el inicio, con una evaluación y un seguimiento constante durante sus sesiones”.

La directora ejecutiva de Gym Planet, Alexandra Fernández-Prada, añade que “nuestro propósito es estar al servicio de las personas y responder a lo que realmente buscan. Por eso estamos desarrollando una amplia encuesta que nos permitirá conocer sus expectativas y seguir construyendo una propuesta alineada a ellas”.

Y agrega que “nuestro lema es ‘Tu lugar para cumplir tus objetivos’, y ese es el espíritu que guía cada decisión que tomamos para entregar una experiencia a la altura de nuestro público”.

Fotos: Bill Torres/ Agencia GlobeSport

www.globesport.cl

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