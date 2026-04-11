Guaymallén: un hombre fue asesinado durante un violento asalto en su casa

Un hecho de inseguridad conmociona a Mendoza: un hombre de 40 años fue asesinado de un disparo tras enfrentarse a delincuentes que irrumpieron en su vivienda en Guaymallén. La Justicia investiga el caso y busca a los autores, que escaparon en un vehículo.

Un violento asalto ocurrido en los primeros minutos de este sábado terminó en el asesinato de un hombre en el departamento de Guaymallén. La víctima, identificada como David Di Giovambattista, murió luego de recibir un disparo en medio de un intento por defender a su familia dentro de su propia casa.

El hecho generó fuerte impacto en la comunidad y reavivó el debate sobre la inseguridad en el Gran Mendoza.

¿Cómo ocurrió el asalto que terminó en homicidio en Guaymallén?

De acuerdo a la información oficial del Ministerio de Seguridad, el episodio se registró minutos después de la medianoche en una vivienda ubicada sobre la avenida Mathus Hoyos al 4440.

Un llamado al 911 alertó sobre una persona gravemente herida, lo que activó un rápido operativo policial y la intervención del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Según el relato de la esposa de la víctima, ambos se encontraban en el interior del domicilio cuando escucharon ruidos en el portón de ingreso. Instantes después, un grupo de delincuentes ingresó violentamente a la propiedad al grito de “dame la moto”, evidenciando que el objetivo del asalto era robar el vehículo familiar.

Ante esta situación, el propietario de la vivienda tomó un machete con la intención de defenderse y proteger a su familia, lo que derivó en un forcejeo con los asaltantes.

¿Cómo murió la víctima del asalto?

En medio del enfrentamiento, uno de los delincuentes efectuó un disparo que impactó de lleno en la víctima.

Cuando llegaron los efectivos policiales junto a los profesionales del SEC, intentaron reanimarlo mediante maniobras de RCP, pero lamentablemente ya no presentaba signos vitales.

El médico actuante constató que el fallecimiento se produjo como consecuencia de una herida de arma de fuego, con orificio de entrada en el costado izquierdo del cuerpo y salida a la altura de la axila derecha.

La violencia del hecho y la rapidez con la que se desencadenó el ataque dejaron sin posibilidades de asistencia al hombre, generando conmoción tanto en su entorno como en los vecinos de la zona.

¿Qué se sabe de los delincuentes que cometieron el crimen?

Tras el ataque, los autores escaparon rápidamente del lugar, lo que dificultó su aprehensión inmediata.

Sin embargo, testigos presenciales aportaron datos clave para la investigación. Según indicaron, los delincuentes huyeron a bordo de un Volkswagen Bora, vehículo que ahora es intensamente buscado por las fuerzas de seguridad.

Las autoridades trabajan con registros de cámaras de vigilancia públicas y privadas para intentar reconstruir la ruta de escape e identificar a los responsables.

Hasta el momento, no se han informado detenciones, pero el operativo continúa en desarrollo.

¿Qué investiga la Justicia tras el crimen?

La causa quedó a cargo de la Oficina Fiscal N° 2 de Guaymallén, que coordina las tareas investigativas junto a personal de Policía Científica.

En el lugar del hecho se realizaron pericias para recolectar pruebas clave, como rastros, huellas y posibles elementos utilizados por los delincuentes.

Los investigadores buscan determinar la cantidad exacta de atacantes, su identidad y si el hecho estuvo vinculado a una banda dedicada a robos bajo esta modalidad.

¿Qué impacto genera este caso en la seguridad de Mendoza?

El crimen de David Di Giovambattista vuelve a poner en agenda la preocupación por la inseguridad en Mendoza, especialmente en hechos que ocurren dentro de viviendas, donde las víctimas se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.

El caso refleja una modalidad delictiva cada vez más violenta, en la que los asaltantes no dudan en utilizar armas de fuego incluso ante la resistencia de las víctimas.

Vecinos de la zona expresaron su preocupación y reclamaron mayor presencia policial y medidas de prevención que permitan reducir este tipo de delitos.

Un hecho que conmociona y exige respuestas

La muerte de un hombre que intentó defender a su familia dentro de su hogar genera una fuerte repercusión social y plantea interrogantes sobre las políticas de seguridad.

Mientras avanza la investigación, el objetivo principal es dar con los responsables y llevarlos ante la Justicia. Sin embargo, el caso también reabre el debate sobre la necesidad de reforzar estrategias de prevención del delito y protección ciudadana.

El seguimiento de la causa será clave en las próximas horas, en un contexto donde la demanda de respuestas por parte de la sociedad es cada vez más urgente.