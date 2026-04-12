Escándalo en Mendoza: Carolina Jacky denuncia presiones, poder y violencia de género en la Justicia

La abogada mendocina Carolina Jacky advierte sobre presuntas maniobras de poder en la Justicia provincial, cuestiona el rol de funcionarios clave y analiza el impacto de la renuncia de Marcelo D’Agostino en un contexto de denuncias por violencia de género.

La crisis en la Justicia de Mendoza suma un nuevo capítulo tras la renuncia del ex subsecretario Marcelo D’Agostino. En este contexto, la abogada Carolina Jacky expuso una serie de denuncias y reflexiones sobre el funcionamiento del poder judicial, las presiones internas y los recientes casos vinculados a violencia de género. En una entrevista con fuerte tono crítico, plantea un escenario de reconfiguración del poder y advierte que “empiezan a caer estructuras que parecían intocables”.

¿Qué denuncia Carolina Jacky sobre el poder en la Justicia de Mendoza?

La abogada mendocina Carolina Jacky describe un escenario de fuerte tensión dentro del sistema judicial provincial, al que compara con “una partida de ajedrez” donde distintos actores buscan proteger posiciones de poder.

En diálogo bajo formato de entrevista, Jacky sostiene que en Mendoza se vive “una etapa de desgaste del poder”, donde comienzan a visibilizarse situaciones que antes permanecían ocultas. Según explica, este cambio estaría vinculado a una mayor participación de sectores de la prensa que no responden a intereses oficiales.

“Se empieza a notar que la prensa libre tiene más voz, y eso genera incomodidad en ciertos sectores que estaban acostumbrados a otro tipo de cobertura”, afirma.

¿Qué dijo sobre el rol de la Corte y Dalmiro Garay?

Uno de los puntos más críticos de su análisis apunta al presidente de la Suprema Corte de Mendoza, Dalmiro Garay.

Jacky cuestiona el mensaje que el magistrado dio al inaugurar el año judicial, especialmente en lo referido a la prensa. “Se hizo un llamado a la ‘prensa libre’ a moderar opiniones, algo que claramente no apunta a los medios que reciben pauta oficial”, sostiene.

Para la abogada, este tipo de declaraciones reflejan una preocupación creciente dentro de los sectores de poder: “Cuando el control empieza a debilitarse, aparecen estos mensajes”.

Sin embargo, también marca diferencias dentro del propio tribunal y destaca la figura de José Valerio, a quien le atribuye una postura más alineada con valores republicanos.

¿Qué papel jugaba Marcelo D’Agostino en el sistema judicial?

Otro de los ejes centrales de la entrevista es la figura del ahora ex subsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino.

Jacky lo describe como un actor con fuerte influencia dentro de los tribunales mendocinos: “Era una figura temida, con acceso a espacios de poder y vínculos clave en la toma de decisiones”.

Según detalla, su rol dentro del Consejo de la Magistratura —organismo encargado de la designación de jueces y fiscales— le otorgaba una posición estratégica.

“Se movía con total naturalidad en ámbitos de máxima jerarquía judicial, incluso sin necesidad de anunciarse. Eso habla del nivel de poder que manejaba”, señala.

¿Qué denuncias por violencia de género se mencionan?

Uno de los aspectos más delicados abordados por Jacky tiene que ver con una denuncia por presunta violencia de género contra D’Agostino.

La abogada asegura que este contexto podría haber cambiado a partir de la pérdida de poder del funcionario: “Cuando estas estructuras empiezan a debilitarse, las víctimas encuentran más espacio para hablar”.

Además, menciona antecedentes que —según su versión— no habrían sido debidamente investigados. “Hubo situaciones graves que no avanzaron judicialmente, y eso genera un mensaje muy negativo”, afirma.

En ese sentido, plantea la necesidad de que más personas se animen a denunciar: “Es fundamental que quienes hayan sido víctimas puedan declarar con libertad”.

¿Qué relación hay con Sebastián Soneira y la Justicia Federal?

Jacky también vincula este escenario con la figura de Sebastián Soneira, quien aparece como un actor relevante en el entramado judicial.

Según explica, su posible proyección hacia la Justicia Federal podría interpretarse como una estrategia de reconfiguración del poder: “Es como un movimiento de ajedrez para buscar protección en otro ámbito”.

La abogada sugiere que este tipo de decisiones no son casuales y responden a un contexto más amplio de disputas internas.

¿Cómo impacta la salida de D’Agostino en el escenario judicial?

Para Jacky, la renuncia de D’Agostino marca un punto de inflexión.

“Su salida puede generar alivio en muchos sectores que se sentían presionados”, afirma, y agrega que también podría abrir la puerta a nuevas investigaciones.

En su análisis, no descarta que en el futuro se impulsen procesos como jurys de enjuiciamiento o incluso juicios políticos contra integrantes del sistema judicial.

“Cuando cambian las condiciones de poder, también cambian las posibilidades de que salgan a la luz determinadas situaciones”, concluye.

¿Qué lectura hace Carolina Jacky del momento actual?

La abogada resume el momento como una etapa de transición, donde el equilibrio de poder dentro de la Justicia mendocina está en revisión.

“Lo que antes parecía intocable hoy empieza a ser cuestionado. Y eso es sano en una democracia”, sostiene.

Finalmente, insiste en que el rol de la sociedad y de la prensa será clave en este proceso: “La visibilidad es lo que permite que estas cosas no queden impunes”.