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Ulpiano Suarez y la gobernación de Mendoza: “Me estoy preparando, no hay margen para la improvisación”

El intendente de la Ciudad de Mendoza confirmó que se prepara para competir por la gobernación en 2027, defendió el rumbo económico nacional pero marcó diferencias con Javier Milei y advirtió por la caída de la coparticipación y el freno en la actividad económica.

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, aseguró que se está preparando para ser candidato a gobernador, aunque evitó confirmarlo de manera categórica. En una entrevista radial en 617 Multiplataforma, planteó que el desafío para llegar a la gobernación de Mendoza exige formación, equipo y experiencia, en un contexto económico complejo tanto a nivel nacional como provincial.

¿Ulpiano Suarez será candidato a gobernador en 2027?

Suarez fue claro al señalar que está en etapa de preparación para un eventual salto a la gobernación.

“No hay margen para la improvisación. Para los grandes desafíos hay que prepararse”, afirmó, y remarcó que su experiencia al frente del municipio funciona como “un laboratorio de gestión y toma de decisiones”.

En ese sentido, insistió en que no cree en figuras individuales sino en liderazgos acompañados por equipos sólidos: “Esto no se trata de un salvador”.

¿Qué análisis hace sobre la situación económica de Mendoza?

El intendente describió un escenario “muy desafiante”, marcado por la falta de crecimiento sostenido en la provincia y un contexto nacional complejo.

Advirtió que la caída de la recaudación ya impacta directamente en las finanzas provinciales y municipales. Según detalló, la coparticipación bajó un 8% en el último trimestre del año pasado y un 5% en el primero de este año.

“Esto es consecuencia de la caída del consumo, que afecta el IVA y Ganancias, y termina impactando en los municipios”, explicó.

Además, fue prudente respecto al futuro inmediato:
“No veo que en el segundo semestre haya una recuperación que revierta esta tendencia”.

¿Apoya el rumbo económico del gobierno de Javier Milei?

Suarez respaldó algunos ejes del modelo económico nacional impulsado por Javier Milei, especialmente el orden fiscal y el control de la inflación, pero marcó diferencias.

“Hay que ratificar el rumbo. No está en mi propuesta volver al kirchnerismo ni al populismo”, sostuvo.

Sin embargo, aclaró que el orden macroeconómico debe ser solo el punto de partida:
“El desafío ahora es avanzar en un programa de desarrollo, producción y generación de empleo”.

En ese sentido, cuestionó la falta de medidas concretas para las pymes y las economías regionales, especialmente en acceso al financiamiento y presión impositiva.

¿Cómo impacta la crisis en la Ciudad de Mendoza?

El jefe comunal reconoció que la actividad económica muestra señales de estancamiento.

“Hoy estamos a raya: hay la misma cantidad de aperturas que de cierres de comercios”, explicó.

Frente a esto, destacó que el municipio busca sostener la actividad mediante iniciativas conjuntas con comerciantes y gastronómicos, como promociones, eventos y acciones para incentivar el consumo.

También resaltó el esfuerzo de los contribuyentes:
“La recaudación municipal se sostiene gracias al vecino que cumple, incluso en un contexto difícil”.

¿Cómo administra el municipio en medio de la caída de recursos?

Suarez afirmó que la Ciudad mantiene el equilibrio fiscal, pero con medidas de austeridad.

Entre las decisiones, mencionó:

  • Congelamiento de la planta de personal
  • Control estricto del gasto
  • Priorización de servicios esenciales

Además, aseguró que el municipio sigue invirtiendo fuerte en seguridad, con un 14% del presupuesto destinado a esa área.

¿Qué postura tiene sobre las PASO?

El intendente se mostró en contra de eliminar las elecciones primarias y defendió su rol en la democracia.

“Soy un defensor de las PASO. Permiten que los mendocinos elijan a los candidatos y no que se definan en un escritorio”, sostuvo.

No obstante, reconoció el malestar social por la cantidad de votaciones:
“La gente no quiere ir a votar tantas veces, pero eso no invalida la importancia del sistema”.

¿Cómo es su relación con otros espacios políticos?

Suarez también habló sobre sus vínculos con dirigentes de otros partidos, como intendentes del peronismo y el PRO, y defendió el diálogo político.

“Tenemos responsabilidades similares y muchas coincidencias sobre lo que necesita Mendoza”, explicó.

En esa línea, planteó la necesidad de superar la confrontación:
“El desafío es que Mendoza crezca. Después, en las elecciones, uno gana y otro pierde”.

¿Cuál es el principal desafío hacia adelante?

El intendente sintetizó su visión en un objetivo central: el crecimiento de la provincia.

Planteó que, con una macroeconomía ordenada, Mendoza debe enfocarse en:

  • Atraer inversiones
  • Fortalecer pymes
  • Impulsar economías regionales
  • Generar empleo

“El desafío es crecer cuidando lo que funciona y cambiando lo que haga falta”, concluyó.

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