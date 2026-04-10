Escándalo en la UNCuyo: incidentes, denuncias e investigación por un debate sobre la ESI

Una charla en la Facultad de Filosofía y Letras derivó en protestas, forcejeos y la intervención policial en el ingreso del edificio. La universidad inició un proceso administrativo.

Lo que debía ser un debate académico por los 20 años de la Educación Sexual Integral (ESI) en la Universidad Nacional de Cuyo terminó en un escándalo con incidentes con proclamas a viva voz y empujones dentro de la Facultad de Filosofía y Letras.

La actividad derivó en protestas estudiantiles, denuncias de violencia física y la apertura de una investigación interna por parte de las autoridades.

¿Qué ocurrió en la UNCuyo durante el debate sobre la ESI?

La jornada, titulada “La ESI al banquillo: ¿la ESI educa?”, fue organizada por la Unión de Académicos Independientes (UdAI) junto a la agrupación Padres Unidos.

Según explicó el decano Gustavo Zonana, el evento contaba con el aval del Consejo Directivo bajo el criterio de “pluralidad de voces”, aunque desde un inicio generó controversia por el enfoque del título.

Antes de su realización, un grupo de estudiantes y docentes impulsó un petitorio que reunió más de 600 firmas para exigir la suspensión de la charla. Argumentaban que los expositores sostenían posiciones sin respaldo científico y que podían promover discursos considerados discriminatorios.

¿Cómo se desataron los incidentes dentro de la facultad?

El conflicto escaló durante el desarrollo del encuentro. Un grupo de alrededor de 60 manifestantes ingresó al aula con consignas en defensa de la ESI, lo que generó un clima de máxima tensión.

Según trascendió, la situación derivó en forcejeos y agresiones físicas. Una joven, identificada como exestudiante, habría zamarreado a una docente, lo que agravó el escenario.

Desde la asamblea estudiantil denunciaron que durante el panel se habrían vinculado contenidos de la ESI con temáticas sensibles como la pornografía infantil, lo que motivó aún más la reacción de los manifestantes.

¿Por qué intervino la Policía y qué limitaciones tuvo?

Ante la gravedad de los hechos, efectivos de la Policía Federal se hicieron presentes en el ingreso del edificio. Sin embargo, no pudieron intervenir dentro de las aulas debido al principio de autonomía universitaria y la ausencia de una orden judicial.

Este punto volvió a poner en discusión los alcances de la seguridad dentro de las instituciones educativas en situaciones de conflicto.

¿Qué medidas tomó la UNCuyo tras el conflicto?

Tras los incidentes, el decano Zonana confirmó la apertura de una investigación administrativa para determinar responsabilidades y evaluar posibles sanciones.

A pesar del conflicto, la actividad logró retomarse y finalizar, aunque dejó expuesta una fuerte división dentro de la comunidad educativa.

¿Qué posturas quedaron expuestas tras el suceso?

El episodio dejó en evidencia una grieta marcada entre distintos sectores:

Desde la Facultad sostuvieron que todos los temas pueden debatirse con rigor académico, aunque lamentaron el nivel de violencia registrado.

sostuvieron que todos los temas pueden debatirse con rigor académico, aunque lamentaron el nivel de violencia registrado. Desde Padres Unidos reafirmaron su postura crítica hacia la ESI, a la que consideran una forma de “adoctrinamiento”.

reafirmaron su postura crítica hacia la ESI, a la que consideran una forma de “adoctrinamiento”. Desde el movimiento estudiantil exigieron que la universidad no habilite espacios para cuestionar derechos consagrados por ley.

El conflicto no solo impacta en la vida institucional de la UNCuyo, sino que reabre el debate sobre los límites del discurso, la convivencia democrática y el rol de la universidad pública en discusiones sociales sensibles.