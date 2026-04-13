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Outlet de la Ciudad de Mendoza: más de 30 mil personas e impacto de 325 millones en ventas

La segunda edición del Outlet de la Ciudad cerró con resultados positivos: convocó a más de 30 mil personas y generó un impacto económico estimado en 325 millones de pesos, consolidándose como una herramienta clave para impulsar el comercio local.

El Outlet, organizado por la Ciudad de Mendoza, volvió a posicionarse como un motor de la actividad económica en un contexto desafiante para el sector. Durante el fin de semana, miles de vecinos y turistas recorrieron los stands instalados en el espacio La Báscula de la Nave Cultural, aprovechando descuentos de hasta el 50% en productos de marcas locales. La iniciativa no solo potenció las ventas, sino que también fortaleció el vínculo entre comerciantes, emprendedores y consumidores.

¿Cuántas personas asistieron y cuál fue el impacto económico del Outlet de la Ciudad?

La convocatoria superó las expectativas: más de 30 mil personas participaron de la propuesta durante las dos jornadas. En términos económicos, el evento generó ventas por aproximadamente 325 millones de pesos, reflejando un fuerte dinamismo comercial.

El ticket promedio alcanzó los $23 mil, y los comerciantes destacaron que el volumen de ventas logrado fue equivalente al de una semana completa previa a fechas clave como el Día del Padre o el Día de la Madre. Este dato evidencia el impacto directo de la iniciativa en la reactivación del consumo.

¿Qué dijo Ulpiano Suarez sobre el evento?

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, recorrió el predio junto a la secretaria de Desarrollo Económico y Turismo, Yamila Meljim, y destacó la importancia de este tipo de propuestas.

“Qué alegría es ver, en un momento difícil para la actividad, a tantos comerciantes y emprendedores juntos ofreciendo sus productos y a miles de personas comprando. Desde la Ciudad seguiremos trabajando para potenciar la economía local, fomentar el crecimiento de las marcas mendocinas y contribuir a la sostenibilidad del empleo”, expresó.

Además, remarcó la articulación con el sector privado y gastronómico como un eje central para impulsar el crecimiento en un contexto de bajo consumo.

¿Qué comercios y marcas participaron del Outlet?

El evento reunió a más de 30 stands de comercios locales con una amplia variedad de rubros. Entre las marcas participantes se destacaron:

  • Vía Libre
  • Cositas
  • Cerutti Deportes
  • #ID
  • La Tijera
  • Íntima
  • Waiting
  • Proverbio Mujer
  • Fiume
  • Ficción
  • Bronde
  • Brothers Marroquinería
  • Carisma Zapatos
  • Carlos Gubiotti
  • Cloven
  • Mirkkema
  • Divinamente
  • Galgos Clothing
  • Genoveva
  • Gregoris
  • Hay Equipo
  • Matanga
  • Priority
  • Summit Shoes
  • Wappas Moda

Los comercios sobresalieron por la calidad de sus productos y la fuerte respuesta del público, consolidando al Outlet como una vidriera estratégica para el sector.

¿Por qué el Outlet de la Ciudad es un modelo exitoso?

Uno de los datos más relevantes fue el nivel de participación del sector privado, que representó el 92% de la inversión total del evento. Este compromiso se tradujo en un retorno significativo en ventas, posicionando al Outlet como un claro ejemplo de articulación público-privada.

La propuesta también incluyó espacios complementarios que ampliaron la experiencia:

  • Sector de emprendedores de la economía social
  • Patio gastronómico con foodtrucks
  • Espacio lúdico para niños
  • Sorteos en vivo

Este enfoque integral permitió atraer a familias completas y extender el tiempo de permanencia en el predio, favoreciendo el consumo.

¿Qué importancia tienen estas iniciativas en el contexto actual?

El Outlet de la Ciudad forma parte de una agenda sostenida de acciones impulsadas por el municipio para acompañar al comercio y al sector gastronómico en un escenario económico complejo.

Este tipo de iniciativas resultan clave para:

  • Dinamizar las ventas
  • Fortalecer a los actores locales
  • Generar nuevas oportunidades comerciales
  • Sostener el empleo

En un contexto de bajo consumo, propuestas como esta no solo estimulan la actividad económica, sino que también consolidan espacios de encuentro entre la comunidad y el sector productivo.

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