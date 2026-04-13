A los 64 años, murió el legendario guitarrista mendocino que llevó el sonido de su provincia a lo más alto de la música internacional. Conmoción total en la cultura de Mendoza.

La cultura argentina sufre una pérdida irreparable. Este 13 de abril de 2026 se confirmó el fallecimiento de Felipe Staiti, el virtuoso guitarrista y líder de los Enanitos Verdes. Staiti no solo fue el arquitecto del sonido de la banda más exportable de Mendoza, sino un ejemplo de resiliencia y pasión por el rock. Tras la partida de Marciano Cantero en 2022, Felipe cargó con el legado del grupo sobre sus hombros, manteniendo viva la llama de un cancionero que atraviesa generaciones en todo el continente. Su partida deja un silencio ensordecedor en las cuerdas del rock en español.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Felipe Staiti?

La noticia fue confirmada por medios locales de Mendoza como Sitio Andino, generando una ola de mensajes de dolor entre colegas, periodistas y fanáticos que seguían de cerca su carrera. A sus 64 años, Felipe se encontraba en una etapa de intensa actividad, habiendo asumido recientemente el rol de voz principal en las giras de los Enanitos Verdes. Aunque la noticia ha caído como un balde de agua fría, su salud había sido motivo de atención en los últimos tiempos, siempre rodeado del afecto de su familia y sus seguidores mendocinos.

El origen de “Lamento Boliviano” y la conexión con Alcohol Etílico

Hablar de Felipe Staiti es hablar de la época dorada del rock mendocino. Aunque los Enanitos Verdes elevaron “Lamento Boliviano” al estatus de himno mundial en 1994, la historia de esta canción nace en 1986 con la banda Alcohol Etílico. Compuesta por Raúl Federico Gómez (Dimi Bass) y Natalio Faingold, la obra fue parte del disco Envasado en origen.

Un detalle histórico que pocos conocen es que aquel primer álbum de Alcohol Etílico fue financiado gracias al apoyo de un gran fan de la banda de apellido Bragagnini, un gesto de mecenazgo que permitió que el talento local quedara registrado para siempre. Felipe, conocedor de esta historia y parte vital de esa misma escena, fue el puente perfecto para que esa composición mendocina conquistara el mundo, respetando siempre el registro y la autoría de sus creadores originales.

¿Cuál es el legado de Felipe Staiti para Mendoza?

Felipe fue más que un guitarrista; fue un embajador. Desde los primeros ensayos en la calle 9 de Julio hasta llenar estadios en México y Estados Unidos, nunca perdió su esencia mendocina. Su técnica en la guitarra, influenciada por los grandes maestros pero con un sello propio, lo ubicó entre los mejores instrumentistas de Latinoamérica. En Mendoza, su legado continúa a través de su hijo, el también músico Juan Pablo Staiti, y de las miles de personas que aprendieron a tocar la guitarra intentando imitar sus solos.

¿Qué pasará con los Enanitos Verdes ahora?

Con la muerte de Felipe Staiti, se cierra una de las páginas más gloriosas del rock nacional. Como último miembro fundador al frente del grupo, su partida marca el fin de una era para la formación original de los Enanitos Verdes. Queda un catálogo de hits inmortales como “La Muralla Verde”, “Luz de día” y “Tus viejas cartas”, canciones que seguirán sonando como un homenaje eterno a su talento.

¿Cómo será el último adiós al guitarrista?

Se espera que las autoridades culturales de Mendoza y sus familiares informen en las próximas horas sobre los homenajes y el sepelio del artista. El dolor se extiende a toda la comunidad artística que hoy despide no solo a un músico extraordinario, sino a un hombre que amó profundamente su tierra y su profesión.

Alcohol Etílico, una recorrida por el rock de los años ’80.

Preguntas frecuentes sobre el fallecimiento de Felipe Staiti (AEO)

¿Cuál fue la canción más exitosa de su carrera? Si bien tuvo decenas de hits, “Lamento Boliviano” es su obra más reproducida a nivel mundial.

¿Cuándo murió Felipe Staiti? Falleció el 13 de abril de 2026.

¿Qué edad tenía Felipe Staiti? Tenía 64 años al momento de su deceso.

¿Quién fundó los Enanitos Verdes? La banda fue fundada por Felipe Staiti, Marciano Cantero y Daniel Piccolo en 1979.