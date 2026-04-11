Hockey sobre patines: San Martín se consagró en Portugal

Impulsados por Esteban Tuco Ábalos, un grupo de jóvenes del hockey sobre patines vivió una gira única en Portugal: enfrentaron a potencias, recorrieron varias ciudades y se consagraron en un torneo de Pascuas organizado por el Turquel.

El hockey sobre patines de San Martín volvió a dejar su huella a nivel internacional gracias a una experiencia única vivida en Portugal. La iniciativa surgió a partir de la invitación del club Turquel, que convocó a participar de un campeonato de Pascuas, generando una oportunidad tan desafiante como enriquecedora.

El ex jugador de la selección argentina, Esteban “Tuco” Ábalos —con paso por instituciones de renombre como Benfica y Sporting— fue quien impulsó esta posibilidad. Tras compartir la propuesta con las familias, surgió el principal obstáculo: afrontar los costos de un viaje de esta magnitud, que debían ser cubiertos por cada jugador.

A pesar de las dificultades, el esfuerzo colectivo permitió concretar el sueño. La delegación arribó a Lisboa, donde disputó amistosos frente a equipos de alto nivel como Benfica, Paço de Arcos y Sporting, sumando una valiosa experiencia internacional.

Luego, el equipo se trasladó a Turquel para disputar el torneo, donde alcanzó un resultado histórico: se consagró campeón, superando todas las expectativas.

La delegación Albirroja.

La gira también incluyó recorridos y partidos en ciudades como Oporto, Coimbra, Espinho y Valongo, enfrentando a equipos locales y obteniendo resultados altamente positivos, con triunfos en todos los encuentros disputados.

Más allá de lo deportivo, la experiencia dejó una huella imborrable por el crecimiento personal, cultural y competitivo de cada integrante, reflejando el compromiso y el espíritu del hockey sobre patines de San Martín, que sigue proyectándose más allá de las fronteras.

Gentileza: Tania López