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El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian.
Medio Oriente

Tensión entre Estados Unidos e Irán: propuestas nucleares, bloqueo en Ormuz y negociaciones sin acuerdo

Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán atraviesan un momento crítico: Washington propuso suspender por 20 años el programa nuclear iraní, mientras Teherán respondió con una pausa de hasta cinco años. En paralelo, crece la tensión en el Estrecho de Ormuz tras amenazas de bloqueo y advertencias sobre el impacto global.

La tensión en el conflicto, que combina intereses geopolíticos, energéticos y de seguridad internacional, mantiene en vilo a la comunidad global luego de que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán quedaran estancadas. Las conversaciones más recientes, desarrolladas en Islamabad, no lograron avances concretos, aunque ambas partes dejaron abierta la puerta a nuevas instancias diplomáticas.

¿Qué propone Estados Unidos sobre el programa nuclear de Irán?

La administración de Donald Trump planteó una suspensión de 20 años de las actividades nucleares iraníes, en un intento por limitar el desarrollo atómico sin exigir una renuncia definitiva.

Este punto es clave: Washington no exige una prohibición permanente del enriquecimiento de uranio, lo que permitiría a Irán sostener que no renuncia a su derecho dentro del Tratado de No Proliferación Nuclear.

Sin embargo, Estados Unidos mantiene exigencias firmes en tres aspectos centrales:

  • Fin del desarrollo nuclear activo
  • Desmantelamiento de infraestructura atómica
  • Exportación de reservas de combustible nuclear fuera del país

Estas condiciones siguen siendo el principal obstáculo en la negociación.

Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán atraviesan un momento crítico: Washington propuso suspender por 20 años el programa nuclear iraní, mientras Teherán respondió con una pausa de hasta cinco años. En paralelo, crece la tensión en el Estrecho de Ormuz tras amenazas de bloqueo y advertencias sobre el impacto global.

¿Cuál es la respuesta de Irán a la propuesta nuclear?

Desde Teherán, la postura fue más limitada: propusieron una suspensión de hasta cinco años del programa nuclear, significativamente menor a lo solicitado por Washington.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, remarcó que su país está dispuesto a negociar, pero únicamente dentro del marco del derecho internacional.

Además, cuestionó lo que definió como “exigencias excesivas” por parte de Estados Unidos, y aseguró que Irán no busca violar normas internacionales, sino defender sus derechos soberanos.

¿Qué otros temas traban las negociaciones entre Estados Unidos e Irán?

El conflicto no se limita al plano nuclear. Existen otros factores que complican un acuerdo integral:

  • La seguridad en el Estrecho de Ormuz
  • El apoyo de Irán a grupos como Hamás y Hezbolá
  • Las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos
  • La liberación de fondos iraníes congelados en el exterior

Estos puntos amplían la complejidad del conflicto y dificultan una resolución rápida.

Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán atraviesan un momento crítico: Washington propuso suspender por 20 años el programa nuclear iraní, mientras Teherán respondió con una pausa de hasta cinco años. En paralelo, crece la tensión en el Estrecho de Ormuz tras amenazas de bloqueo y advertencias sobre el impacto global.

¿Qué pasa con el Estrecho de Ormuz y por qué preocupa al mundo?

El Estrecho de Ormuz es uno de los puntos más sensibles del conflicto. Por allí transita una parte clave del comercio mundial de petróleo.

Estados Unidos anunció un bloqueo naval sobre los puertos iraníes, lo que elevó la tensión al máximo nivel. En respuesta, Irán advirtió que cualquier amenaza en esa zona tendrá consecuencias globales.

El presidente Masoud Pezeshkian alertó que una escalada en ese corredor marítimo podría afectar gravemente el comercio internacional.

Este escenario genera preocupación en mercados energéticos y en países dependientes del suministro de crudo.

¿Qué dicen los principales líderes sobre el conflicto?

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, aseguró que hubo “buenas conversaciones”, pero dejó claro que ahora la decisión está en manos de Irán.

Por su parte, Donald Trump fue más contundente al señalar que el objetivo es recuperar el uranio enriquecido iraní, incluso mediante acciones directas si fuera necesario.

Desde Europa, Emmanuel Macron planteó la necesidad de ampliar el acuerdo e incluir otras tensiones regionales, como la situación en Líbano.

¿Habrá nuevas negociaciones entre Estados Unidos e Irán?

A pesar de la falta de avances, ambas partes continúan negociando. Existen posibilidades concretas de una nueva ronda de diálogo en los próximos días.

Entre las sedes posibles se mencionan nuevamente Islamabad y Ginebra, con mediación de países como Pakistán, Egipto y Turquía.

Fuentes diplomáticas aseguran que “la puerta no está cerrada” y que el proceso sigue activo, aunque con fuertes tensiones.

¿Qué rol juegan Rusia y China en este escenario?

El conflicto también involucra a otras potencias globales. El canciller ruso, Serguéi Lavrov, reafirmó el apoyo de Moscú a una solución diplomática y descartó una salida militar.

Rusia impulsa además un esquema de seguridad regional en el Golfo Pérsico que incluya a todos los países involucrados.

Por su parte, China criticó duramente el bloqueo estadounidense, calificándolo como “peligroso e irresponsable”, y negó versiones sobre un supuesto apoyo militar a Irán.

¿Qué puede pasar en los próximos días?

El escenario sigue abierto y con múltiples variables en juego:

  • Posible nueva ronda de բանակցaciones
  • Vencimiento del alto el fuego el 21 de abril
  • Escalada o desescalada en el Estrecho de Ormuz
  • Presión internacional para evitar un conflicto mayor

La evolución de este conflicto será clave no solo para Medio Oriente, sino también para la estabilidad económica global, especialmente en el mercado energético.

La diplomacia sigue siendo, por ahora, el único camino para evitar una escalada de consecuencias imprevisibles.

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