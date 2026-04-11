Italia y Euskadi, los campeones en la categoría Juego Internacional

El recorrido del equipo azzurro fue contundente de principio a fin. En la fase inicial goleó 6-0 a Reino Unido y repitió el resultado ante Argentina, para luego cerrar con un sólido 6-1 frente a Colombia.

Italia ratificó su dominio en la modalidad Juego Internacional masculino y se consagró campeóncampeón del XI Mundial Absoluto de Pelota Mano, que se disputa en el Club Mendoza de Regatas.

El conjunto europeo integró el Grupo 2 junto a Reino Unido, Argentina y Colombia, mientras que el Grupo 1 estuvo conformado por Comunidad Valenciana, Euskadi, Venezuela y Ecuador. En tanto, el Grupo 3 reunió a Países Bajos, Chile, Puerto Rico y Francia.

El recorrido del equipo azzurro fue contundente de principio a fin. En la fase inicial goleó 6-0 a Reino Unido y repitió el resultado ante Argentina, para luego cerrar con un sólido 6-1 frente a Colombia.

En semifinales, Italia superó a Países Bajos por 6-3 en un duelo exigente y se metió en la final. Del otro lado del cuadro, Euskadi avanzó tras vencer a Comunidad Valenciana por 6-4.

En el partido decisivo, Italia volvió a imponer condiciones y derrotó a Euskadi por 6-4, quedándose con el título.

Posiciones finales: 1º Italia, 2º Euskadi, 3º Comunidad Valenciana y 4º Países Bajos.

Rama femenina

En la competencia femenina, Euskadi se quedó con el primer puesto tras dominar un certamen disputado bajo el formato de grupo único, que compartió con Países Bajos, Comunidad Valenciana, Chile e Italia.

Las campeonas construyeron su título con una serie de triunfos consecutivos: 6-0 ante Italia, 6-1 frente a Comunidad Valenciana, 6-2 contra Chile y 6-4 sobre Países Bajos.

En la definición, Euskadi volvió a imponerse: derrotó 6-4 a Países Bajos y luego 6-1 a Comunidad Valenciana, asegurando el campeonato.

Posiciones finales: 1º Euskadi, 2º Países Bajos, 3º Comunidad Valenciana y 4º Italia.