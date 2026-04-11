Pronóstico en Mendoza: Zonda leve, lluvias y cambios de temperatura este fin de semana

El reporte meteorológico para Mendoza anticipa un fin de semana con nubosidad variable, viento Zonda débil en sectores específicos y posibles lluvias hacia el domingo. Defensa Civil mantiene el monitoreo ante condiciones inestables que podrían afectar distintas zonas de la provincia.

El informe emitido por la Dirección Provincial de Defensa Civil de Mendoza detalla cómo evolucionará el tiempo entre el sábado 11 y el lunes 13 de abril, con variaciones en el viento, la nubosidad y la temperatura y hasta con la ocurrencia de Zonda leve y lluvias aisladas. Las condiciones no serán uniformes en todo el territorio, por lo que se recomienda prestar atención a las particularidades de cada región.

¿Cómo estará el tiempo en Mendoza este sábado 11 de abril?

El sábado comenzará con cielo mayormente cubierto en la zona Norte y parte del Este provincial, incluyendo sectores como San Martín y Lavalle, donde incluso se registrarán núcleos débiles de precipitaciones durante las primeras horas del día.

Con el correr de la jornada, la nubosidad se desplazará hacia el noreste, aunque persistirán condiciones nubladas en gran parte del Gran Mendoza. En contraste, hacia el Este y Sudeste provincial, como General Alvear y zonas del Valle de Uco, el cielo tenderá a despejarse desde el mediodía.

En cuanto al viento, se espera circulación leve desde el norte entre las 10:00 y las 15:00 horas, afectando principalmente la franja Este. Además, habrá presencia de viento Zonda débil entre las 14:00 y las 19:00 en áreas de precordillera sur, especialmente en Malargüe.

La temperatura máxima alcanzará los 26 grados en el llano, mientras que las mínimas rondarán los 14 grados en la mayor parte de la provincia, descendiendo a 11 grados en el sur y zonas bajas del Valle de Uco.

¿Qué se espera para el domingo 12 de abril?

El domingo se presentará con condiciones algo más inestables. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado en el sur y el este provincial, pero hacia la tarde se prevé un aumento de la nubosidad, especialmente en el Valle de Uco.

Uno de los datos más relevantes es la probabilidad de lluvias débiles a moderadas a partir de las 17:00 horas en Malargüe y sectores del sur provincial. Estas condiciones podrían extenderse hacia el anochecer en el Valle de Uco, donde se espera mayor inestabilidad.

El viento será leve del norte durante gran parte del día, afectando a toda la provincia entre el mediodía y la noche.

En cuanto a las temperaturas, se prevé un leve ascenso respecto al sábado, con una máxima de 27 grados. Las mínimas serán de 15 grados en promedio, y de 11 grados en el sur y zonas más bajas.

¿Cómo estará el lunes 13 de abril en Mendoza?

El inicio de la semana llegará con condiciones variables. Durante la mañana del lunes, se espera cielo nublado en el sur y el este provincial, con probabilidad de lluvias hacia el mediodía en sectores del Este, especialmente en el departamento de La Paz, con mayor intensidad hacia la vecina provincia de San Luis.

Por la tarde, el cielo comenzará a despejarse parcialmente, dando paso a condiciones seminubladas en gran parte del territorio mendocino.

En cuanto al viento, durante la mañana soplará una leve brisa del sur, rotando al norte desde las 15:00 horas y manteniéndose hasta la noche.

La temperatura máxima descenderá a 24 grados, marcando un leve alivio térmico. Las mínimas se ubicarán entre 11 y 12 grados en el sur y el Valle de Uco, y alrededor de 15 grados en el resto de la provincia.

¿Qué pasa en alta montaña durante estos días?

Las condiciones en la cordillera serán más estables en comparación con el llano. El sábado y el lunes predominará el cielo despejado, mientras que el domingo se espera un aumento de la nubosidad desde el mediodía.

Esto sugiere buenas condiciones generales para la circulación, aunque siempre es recomendable consultar el estado actualizado de rutas y pasos internacionales antes de viajar.

Recomendaciones ante el pronóstico en Mendoza

Dado el escenario de variabilidad climática, desde Defensa Civil recomiendan:

Estar atentos a posibles alertas por viento Zonda, especialmente en zonas de precordillera.

Prever cambios bruscos en el estado del tiempo, sobre todo el domingo por la tarde.

Circular con precaución en caso de lluvias en rutas del sur y el Valle de Uco.

Mantenerse informado a través de canales oficiales.

El monitoreo de la situación meteorológica continúa activo, por lo que no se descartan actualizaciones en función de la evolución de los sistemas climáticos.