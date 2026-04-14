Incendio en la Municipalidad de Guaymallén: investigan si fue intencional

Un incendio con características sospechosas se desató durante la madrugada de este martes en la Municipalidad de Guaymallén y provocó importantes daños en sectores clave del edificio. La Justicia investiga el hecho y no descarta ninguna hipótesis sobre su origen.

El incendio ocurrió cerca de la 1.30 en el edificio principal de la Municipalidad de Guaymallén ubicado en calles Libertad y Silvano Rodríguez, en Villa Nueva. Según los primeros reportes, el fuego se inició en el tercer piso, donde funcionan oficinas administrativas de relevancia estratégica, lo que encendió las alarmas no solo por los daños materiales, sino también por la posible afectación de información sensible.

¿Cómo se inició el incendio en la Municipalidad de Guaymallén?

De acuerdo a las primeras reconstrucciones, efectivos policiales y personal de seguridad privada que custodiaban el edificio detectaron ruidos extraños en el sector afectado. Al dirigirse al lugar para verificar la situación, se encontraron con las llamas ya iniciadas.

Inmediatamente se dio aviso al 911, lo que permitió una rápida activación del operativo de emergencia. Este detalle es clave dentro de la investigación, ya que los ruidos previos al incendio son considerados un elemento relevante para determinar si el hecho pudo haber sido intencional.

Por estas horas, los peritajes buscan establecer con precisión el punto de origen del fuego y si existió intervención humana. No se descarta ninguna hipótesis.

¿Qué daños provocó el incendio en el edificio comunal?

El incendio impactó directamente en oficinas consideradas neurálgicas dentro de la estructura administrativa municipal. Entre las áreas afectadas se encuentran:

Compras

Presupuesto

Contabilidad central

Patrimonio

Data center

La presencia de un data center entre los sectores dañados incrementa la gravedad del hecho, ya que allí se almacena información clave para el funcionamiento del municipio. Esto abre interrogantes sobre posibles pérdidas de datos, interrupciones en sistemas y consecuencias administrativas a corto y mediano plazo.

Si bien aún no hay un informe oficial detallado sobre el alcance total de los daños, se espera que en las próximas horas se realicen evaluaciones técnicas más profundas.

¿Cómo fue el operativo para controlar el incendio?

Tras el alerta al 911, llegaron rápidamente al lugar dotaciones de Bomberos del Cuartel Central, Bomberos Voluntarios de Guaymallén y personal de Defensa Civil.

El trabajo coordinado permitió sofocar las llamas en pocos minutos, evitando que el fuego se propagara hacia otros sectores del edificio. Posteriormente, los equipos realizaron tareas de enfriamiento y ventilación para garantizar la seguridad estructural del inmueble.

La rápida intervención fue determinante para contener una situación que podría haber tenido consecuencias mucho más graves, considerando la magnitud del incendio y las áreas comprometidas.

¿Hubo heridos por el incendio en Guaymallén?

A pesar de la violencia del siniestro, no se registraron personas heridas. Esto se debe a que el incendio se produjo durante la madrugada, en un horario en el que el edificio municipal se encontraba sin actividad.

Este factor evitó una posible tragedia mayor y permitió que el operativo se concentrara exclusivamente en el control del fuego y la preservación del inmueble.

¿Qué investiga la Justicia sobre el incendio?

La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal N° 9, que ya dispuso una serie de medidas para esclarecer lo ocurrido.

Entre las principales acciones ordenadas se encuentran:

Análisis de cámaras de seguridad del edificio y zonas aledañas

Pericias técnicas en el lugar del incendio

Relevamiento de posibles accesos forzados

Evaluación de daños estructurales y tecnológicos

Los investigadores trabajan para determinar si el incendio fue accidental o intencional. En este contexto, los indicios iniciales —como los ruidos previos detectados por los guardias— son considerados claves.

Por el momento, no hay personas detenidas ni imputadas, pero la causa se encuentra en plena etapa investigativa.

¿Qué impacto puede tener este suceso en el funcionamiento del municipio?

El incendio en áreas críticas como contabilidad, presupuesto y sistemas podría generar complicaciones operativas en el corto plazo. Dependiendo del nivel de afectación del data center, podrían registrarse demoras en trámites, interrupciones en servicios digitales y reconfiguración de sistemas internos.

Desde el municipio se espera un relevamiento completo para determinar el impacto real y establecer un plan de contingencia que permita retomar la actividad con normalidad lo antes posible.

Este suceso no solo pone en foco la seguridad edilicia, sino también la protección de la información pública y los protocolos ante emergencias en organismos estatales.