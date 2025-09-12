Noticias Mendoza

Mendoza
Guaymallén

Detienen al presunto autor de un hombre que apareció icinerado

En Guaymallen, Mendoza, fue detenido un sujeto acusado de ser el autor del homicidio de un hombre cuyo cuerpo fue encontrado incinerado.

El lunes pasado fue hallado en un descampado ubicado en la intersección de las calles Manuel A. Sáez y Victoria, en el departamento Guaymallén, Mendoza, el cuerpo calcinado de un hombre. 

A partir de entonces comenzó una intensa investigación para identificar a la víctima del asesinato, y con la actuación del personal de Policía Científica se determinó que se trataba de Norberto Alejandro Sánchez, de 78 años, domiciliado en Villa Nueva.

Cayó el presunto autor del homicidio de Guaymallén

Con el correr de las horas, las pistas analizadas por la División de Homicidios de la Policía de Mendoza condujeron a un sujeto de 34 años, quien fue sindicado como presunto autor del crimen, dictándose la orden de captura este jueves.

Hasta que finalmente el individuo fue detenido en su casa de la calle Almafuerte al 2300, de aquel departamento, y se espera que en las próximas horas se impute al sospechoso, en una causa que se investiga bajo la calificación de homicidio agravado

